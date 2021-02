Santiago Cafiero se aisló por ser contacto estrecho de la ministra Vizzotti

Tras la confirmaron del Covid-19 positivo de la ministra de Salud, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se aisló por ser contacto estrecho de Carla Vizzotti, informaron fuentes oficiales a Ámbito. Ambos anoche recibieron en Ezeiza al avión de Aerolíneas Argentinas que trajo casi un millón de vacunas conta el coronavirus desde China.Esta tarde se conoció que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se contagió de coronavirus y fue aislada, cumpliendo con el protocolo establecido. La funcionaria se realizó un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y el resultado fue positivo.También, a través de su cuenta en la red social Twitter, Vizzotti comunicó la noticia y adjuntó un posteo del Ministerio de Salud con recomendaciones y métodos de prevención."Quiero contarles que me realicé un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo", tuiteó Vizzotti, a menos de una semana de haber asumido al frente de la cartera de salud. Aseguró que estará "aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido".La reemplazante en el Ministerio de Ginés González García se testeó esta tarde como parte del protocolo que estableció el Senado para la organización y la asistencia a la Asamblea Legislativa del próximo lunes de la que no participará ella y el jefe de Gabinete en principio.