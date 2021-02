Bordet sobre el sistema previsional entrerriano: “Hay que corregir inequidades”

“Hay que corregir inequidades”, sentenció el gobernador Gustavo Bordet tras su discurso ante la Legislatura entrerriana, durante el que prometió la restitución de aportes patronales a IOSPER.“Será preservando derechos adquiridos y sabiendo que hay preceptos que no pueden dejarse de lado, como el 82% móvil; pero hay que corregir inequidades que son contrastables con el general que aporta el empleado activo a la Caja”, aclaró al valorar la “sinceridad, amplitud, consensos”. “Voy a agotar todos los esfuerzos para que esto sea necesario”, destacó.“Restituir el aporte al IOSPER es una demanda de los empleados. Este año vamos a reincorporar 300 millones de pesos a la obra social y antes que termine mi gestión, vamos a restituir la totalidad del 1% que es el aporte que falta”, se comprometió el mandatario provincial.En relación a la reforma del sistema previsional, el mandatario entrerriano prometió que será “bajo un criterio muy amplio” y sostuvo que se convocara “a todos los entrerrianos porque son los ciudadanos los que con sus impuestos contribuyen al sostenimiento del Estado”.que “si bien el periodo de sesiones estuvo signado por la pandemia, pudimos desarrollar muchísimas acciones de gobierno superadoras, desde lo realizado para combatir la pandemia, el esfuerzo sanitario en materia de desarrollo social para contener la población más vulnerable, el esfuerzo económico para sostener los niveles de ocupación y empleo, y un programa extraordinario de obras públicas porque contamos con el apoyo de un gobierno nacional, algo que en los cuatro años anteriores no había ocurrido, lo que permitió que obras viales y en escuelas permitan retomar rápidamente un modelo de empleo y crecimiento”, resaltó el gobernador Gustavo Bordet aDestacó, además, “derechos individuales como la ley de paridad de género, de juicios por jurados y los concursos para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas”. También reconoció que desde la gestión a su cargo “faltan políticas para erradicar la violencia de género y en materia de obra pública para satisfacer la demanda de todo el territorio entrerriano, y para que muchos entrerrianos puedan salir por debajo de la línea de pobreza y puedan tener la calidad de vida que merecen”.Durante su mensaje a la Asamblea Legislativa, el gobernador convocó a los entrerrianos y a la dirigencia política a “priorizar criterios de unidad, porque no podemos trabajar con una visión sesgada de la política” e instó a “dejar de lado las diferencias para entender que los intereses de la sociedad entrerriana son mucho más importantes”.“Hay un gobierno provincial que escucha, está atento y cuando se equivoca, se admite y se modifican rumbos”, recalcó al destacar la “tolerancia y diálogo permanente” de su gobierno.“Mi objetivo es llevar esperanza y fe a los entrerrianos. Otros prefieren discutir cuestiones partidarias, pero mi prioridad es defender los intereses a los entrerrianos y llevar la esperanza de una vacunación masiva a todos los ciudadanos de la provincia”, subrayó.Y en relación a la vuelta a las aulas, sostuvo que “se trabajó en los protocolos para dar inicio al ciclo lectivo el 1º de marzo y en paralelo conversamos con los gremios en una paritaria salarial que continuará el 18, y trabajamos en materia sanitaria para dotar de elementos sanitarios y de higiene a las escuelas”.