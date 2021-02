Bordet prometió restituir un 0.5% más de aportes patronales a IOSPER

"Ningún entrerriano dejó de ser asistido por el sistema de salud provincial"

El gobernador Gustavo Bordet inaugura el 142° período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana desde el Centro Provincial de Convenciones en Paraná, el que según confirmó, "seguirá atravesado por la pandemia".El mensaje del mandatario provincial sintetiza la acción de gobierno en un año atravesado por la pandemia con anclaje en las políticas sanitarias que llevó adelante la Provincia junto a los municipios y el gobierno nacional. "Ningún entrerriano dejó de ser asistido por el sistema de salud provincial", resaltó Bordet, según pudo saber"La provincia ha demostrado su potencialidad en medio de una crisis inédita y mundial, lo que demostró la importancia de contar con un Estado fortalecido, capas de direccionar estrategias en medio de la emergencia a proyectar en el corto, mediano y largo plazo. Entre otras líneas de acción, duplicamos la capacidad de nuestro sistema de salud, tendimos nuestra mano solidaria a la población más vulnerable, gestionamos ayudas para los sectores económicos más perjudicados e intensificamos el ritmo de la obra pública en cuanto las condiciones sanitarias nos lo permitieron", detalló el mandatario provincial.Y continuó: "Todos los pueblos y ciudades lograron sostener niveles de empleo y actividad gracias a la inversión directa estatal en materia de infraestructura pública. Trabajamos para ello con el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández que vino a restablecer un federalismo real con obras, recursos y asistencia efectiva. Juntos logramos hacer a la amenaza de la mayor crisis sanitaria de la historia de la humanidad y desplegamos políticas para proteger la salud y la vida"."Para enfrentar las consecuencias que la pandemia provocó en la economía de los entrerrianos ofrecimos un trabajo articulado con los sectores productivos y empresarios con el fin de preservar la producción y el empleo", valoró además."Una vez declarada la pandemia, Entre Ríos fue la primera provincia en Comité de Emergencias Sanitarias desde donde se ordenó un plan operativo estratégico que tuvo como misión un abordaje técnico desde el que participaron expertos de diferentes disciplinas; se elaboraron más de mil protocolos para los equipos de salud en las distintas actividades; junto a los COES locales se construyeron fortalezas para hacer frente a la pandemia. Una medida política y estratégica que, conjuntamente con la cuarentena, permitió contener en el tiempo la propagación del virus y facilitó la organización del sistema de salud en sistemas públicos y privados; readecuaciones edilicias, se incorporó equipamiento médico y múltiples instancias de capacitaciones al personal de salud, y se realizaron compras extraordinarias de insumos para todos los efectores de salud. Pero lo más trascendente fue la organización del sistema sanitario de la provincia complementando capacidades y recursos tanto públicos como privados y ningún entrerriano dejó de ser asistido por el sistema de salud provincial", detalló.Bordet comunicó que desde la gestión a su cargo se desarrolló "un plan de infraestructura para fortalecer los servicios de atención frente a la pandemia". Nombró "51 intervenciones por una inversión de más de 500 millones de pesos, la puesta a punto del hospital La Baxada de Paraná a través de la habilitación de 20 camas de terapia intensiva y 30 respiradores que estaban embalados fruto de la desidia sanitaria durante cuatro años, además de 120 camas de internación general. Mención también la refuncionalización de los pabellones de terapia intensiva y ampliación de la sala de máquinas del hospital Centenario de Gualeguaychú y anunció la construcción del nuevo edificio del hospital de Villlaguay.El mandatario provincial indicó, que se firmó con el gobierno nacional la culminación del hospital de Gualeguaychú. "Esta obra que nos enorgullece surge del trabajo en conjunto con el gobierno nacional y tiene que ver con el avance de la construcción de tres nuevos hospitales modulares. El primero de ellos corresponde al Programa Centro Modulares Sanitarios para lugares turísticos y está en Colón, contará con la aparatología necesaria para funcionar a pleno: la obra civil ya fue terminada y en pocos días será habilitada".Y prosiguió: "En Gualeguaychú está previsto un hospital modular en la Unidad Penal Nº9 Granja El Potrero y tiene como objetivo brindar asistencia a la población de esa unidad penitenciaria"."Por ultimo, en Concordia se instalará un tercer módulo sanitario y está ubicado en el conocido Paso Fronterizo, y estará en inmediaciones de la Represa de Salto Grande. Esta infraestructura que se creó en este corto lapso de tiempo permitirá que una vez terminada la pandemia, nos quede un sistema provincial fortalecido"."La pandemia puso en evidencia con claridad que los hospitales son organizaciones vivientes, compuestos por cada trabajador y trabajadora de salud, que hicieron honor a su saber técnico y valía humana, tanto en lo público y en el privado", resaltó y exclamó: "Para todos ellos va mi reconocimiento por la tarea abnegada que realizan todos los días al frente de la pandemia", añadió.A su vez, resaltó que "me sumé al plan de inmunización que puso en marcha el Gobierno Nacional, asumimos el compromiso de llegar a todos los entrerrianos de forma voluntaria y gratuita quieran llegar a la vacuna".Y mencionó: "Se abre un horizonte de esperanza y asumimos este desafío pensando en nuestra familia. En diciembre último dimos inicio a la histórica campaña, la primera etapa consiste en la inmunización a personal público y privado que trabaja en la primera línea de atención de pacientes covid y luego se inoculará a los grupos de riesgo. En ese marco, l. Esta semana llegarán nuevas dosis que estarán arribando en nuestro país, hasta el momento logramos aplicar 18.316 vacunas, 11497 en componente uno; y 6822 del componente dos"."Lo más importante es proteger la salud de las personas y a ello nos hemos abocados desde el inicio de la pandemia. Hoy la vacuna abre una esperanza para derrotar la pandemia. A pesar de los mensajes negativos de algunos sectores mediáticos en contra de la vacuna, prestigiosas instituciones científicas internacionales confirmaron su alta eficacia y seguridad. La realidad es que la Argentina estuvo a la vanguardia de los países que primero vacunaron y Entre Ríos también", sumó.En este sentido, señaló que "como nos comprometimos en la Asamblea Legislativa del año pasado, aun en este contexto de pandemia, avanzamos en la construcción de industrias farmacéuticas de Entre Ríos que van a proveer de insumos y el IAPSER, será accionista de industria provincial. Esta nueva empresa permitirá contar con la herramienta operativa en el campo de la salud y los medicamentos"."En agosto de 1995 por un decreto del Poder Ejecutivo automáticamente se le quitaron dos puntos de aportes patronales al IOSPER y en 2017, ante esta Asamblea anuncié la restitución de un 0.5 más, que representan 300 millones de pesos en el año. Es por es por eso que durante el presente ejercicio vamos a restituir otro 0.5% más, es decir, 300 millones de pesos adicionales al presupuesto de IOSPER para cumplir con una premisa que nunca debió haber sido quitada y para garantizar la salud de los entrerrianos", anunció el gobernador. Y según prometió: "Antes de terminar mi mandato se restituirán por completo los dos puntos de aportes patronales de la obra social de los empleados entrerrianos".Punto aparte, destacó el dialogo permanente con el gobierno nacional y los municipios "para garantizar la seguridad alimentaria de las familias entrerrianas". Valoró, también, las líneas de acción en torno al resguardo de la primera infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, emprendedores de la economía social y el acompañamiento a las mujeres y diversidades sexuales. En este último punto, se inclinó por rendir un pequeño homenaje a Emilse Pross, defensora por la igualdad de género.El gobernador ponderó, además, el pago de becas anuales a deportistas entrerrianos, la asistencia a clubes, acciones para garantizar la escolaridad y el acceso a la educación a través de canales de comunicación activos y permanentes a través de la plataforma Contenidos en casa. “Entre Ríos fue la primera provincia del país en poner en línea un soporte educativo alternativo en simultaneo con la suspensión de las actividades en las escuelas”, remarcó Bordet y destacó “el esfuerzo de docentes y familias para sostener la continuidad pedagógica en ese nuevo marco”.“Gracias a la mejora de los índices epidemiológicas de la provincia a fines de 2020, logramos retomar las clases presenciales en 400 escuelas de los 17 departamentos, más de 1500 docentes y 5400 alumnos regresaron a las aulas el año pasado cumpliendo con el protocolo sanitario y esta experiencia constituye el punto de partida para el ciclo lectivo de este año”, aseguró.Al ratificar la inversión del gobierno provincial por más de 300 millones de pesos para intervenir 420 escuelas y finalizar trabajos en 76 establecimientos en el marco de una inversión conjunta con el Estado nacional que demando más de 2.100 millones de pesos, Bordet anunció la habilitación de nuevas escuelas y llamados a licitación para obras en edificios escolares.“La presencialidad del ciclo lectivo es una decisión tomada y confiamos sea compartida por los gremios docentes, los alumnos y sus familias”, esperanzó. “Necesitamos volvernos a encontrarnos en las aulas. El 1º de marzo dará comienzo el ciclo lectivo en Entre Ríos”, anunció el gobernador al pedir que la decisión “sea compartida por los gremios docentes, los alumnos y sus familias”."Se estableció el proceso licitatorio para el saneamiento del Río Uruguay para Concordia, Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y San José, que mejorará sustancialmente las condiciones ambientales de la región. Se trata de cinco plantas de tratamientos de aguas cloacales y prevé una inversión de 80 millones de pesos", expresó Bordet."Dentro del plan de obras que desarrollamos en el 2020 seguimos dando prioridad a la infraestructura para el agua potable, y trabajamos para que el 100 por ciento de población de Entre Ríos tenga agua potable y el 80 por ciento se pueda alcanzar en metas para tratamientos en frentes cloacales en toda la provincia", indicó."En esta línea se finalizaron seis obras y cinco continúan en ejecución, a través de programas nacionales firmamos la ejecución de 52 proyectos en materia de saneamiento y se firmó un proyecto de 113 perforaciones y tanques de agua para las juntas de Gobierno", dijo.En cuanto a la Obra del Acueducto Metropolitano de Paraná, dijo que "a pesar del difícil contexto de la pandemia pudimos conseguir el financiamiento para licitar esta obra que va a beneficiar a Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde. Sauce Montrull y Paraná"."En materia de obras de gas, estamos realizando una inversión inédita para finalizar y habitar obras. Se finalizó la ejecución de la interconexión y ejecución de una estación reguladora de presión en Victoria. Además, está en proceso de adjudicación la obra de gas natural en Gilbert y Villaguay. Además, este año licitaremos obras en Concordia, Strobell, Viale, Ramírez, etc", añadió.Sobre la energía eléctrica, dijo que "avanzamos en inversiones estratégicas como el cierre norte energético, y ahora trabajamos sobre la línea 33 que interconecta Conquistadores con Feliciano. Junto a nuestros legisladores nacionales gestionamos y logramos incorporar al presupuesto 2021, la transferencia automática de los fondos de Salto Grande y ahora estamos a punto de concretar el pago en especies de los excedentes de Salto Grande, lo que nos permitirá cuadriplicar los ingresos y aumentará el desarrollo regional"."Otro de los compromisos asumidos era la ejecución del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande con el nuevo aeropuerto de Concordia, a fines de diciembre se realizó la apertura de sobres de ofertas junto con el Presidente de la Nación", explicó.También resaltó el rescate y jerarquización del patrimonio arquitectónico e histórico de los Edificios Públicos de la provincia, la inversión de más de 1.200 millones de pesos del erario provincial en materia de obras viales, y la reactivación de obras financiadas por el gobierno nacional. En ese sentido rescató la restitución de convenios que la gestión anterior del gobierno nacional había dejado caer."En materia de patrimonio arquitectónico nos propusimos rescatar y poner en valor diferentes edificios históricos, como el que está en la capital entrerriana el Centro Cultural donde va a ensayar la banda de la Policía de Entre Ríos. Por otra parte se concluyó la obra del nuevo Centro Cívico de la ciudad de Federal", resaltó."Este año vamos a iniciar la puesta en valor del Palacio de San José, museo nacional único, que es el edificio histórico más importante de la provincia", indicó. A su vez resaltó la construcción y mejora de rutas provinciales, puentes e ingresos a las localidades."En materia de viviendas, logramos responder con la necesidad de contar con una casa propia.", sumó.Párrafo aparte mereció el “avance trascendental” que significó la aprobación de la ley de paridad integral. El gobernador reconoció el trabajo de la red para la igualdad, que fuera encabezada por la vicegobernadora Laura Stratta y que le dio cuerpo a la norma. Aseguró que se saldan así “deudas históricas”, colocando a Entre Ríos a la vanguardia respecto de otras leyes en nuestro país.Dijo que también trabajó junto a Stratta “para cumplir con un compromiso que habíamos asumido luego del femicidio de Fátima (Acevedo)”. En ese marco, habló de revisar “las prácticas y las leyes vigentes” para “el real acceso a la justicia por parte de quienes sufren violencia de género”. Saludó además la creación del consejo federal para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios por parte del gobierno nacional.Al destacar la sanción de la ley de cupo laboral trans, recordó a la diputada Emilce Pross, quién originalmente presentara este proyecto. “Siempre se caracterizó por impulsar la agenda de ampliación de derechos, una gran sensibilidad y la búsqueda permanente de justicia social”, señaló Bordet.Bordet destacó además la puesta en marcha del juicio por jurados, la sanción de la ley de paridad integral y el concurso público que las autoridades del tribunal de cuentas como hechos que consagran la institucionalidad y la democracia.También mencionó en ese marco la presentación ante la legislatura de nuevo régimen de protección, asistencia y prevención de la violencia por razones de género, la capacitación en el marco de la ley Micaela y la constitución del observatorio de seguimiento de capacitación en género y violencia contra las mujeres.El mandatario remarcó que la elección de “un paradigma basado en los derechos humanos” fue fundamental para las acciones llevadas adelante desde el Estado provincial, ya que “comprende a la salud como una construcción colectiva, con un componente ético, técnico y político, y que requiere de políticas sociales y económicas inclusivas y con justicia social”.Otro de los compromisos asumidos en febrero pasado fue el Fondo de Garantía de Entre Ríos (Fogaer), el cual se pudo constituir este año a través de una línea de crédito a tasa subsidiada entre el gobierno de la provincia, el Banco Entre Ríos y el Ministerio de Producción de la Nación.Entre los temas planteados hace un año y que restan resolver, el gobernador no dejó de mencionar que aún existe “una deuda pendiente con todos los entrerrianos: la de sancionar una nueva ley que reemplace el decreto para el tratamiento de agroquímicos”. En el mismo sentido, llamó la atención “sobre la difícil situación que genera el crecimiento exponencial del déficit del sistema previsional”. En ambos casos, insistió en la necesidad de “un debate franco y sincero que permita vislumbrar una salida”.Por último, en materia económica, el gobernador remarcó que aún ante el escenario adverso que provocó la caída de la recaudación, se trabajó con el gobierno nacional para recibir aportes del tesoro nacional, asistencia a través del programa para la emergencia financiera provincial y créditos del fondo fiduciario para el desarrollo provincial.Mencionó que no obstante, la provincia mejoró la calidad del gasto público y se realizaron “aumentos salariales a través de sumas fijas a cuenta de las paritarias, que en este momento permanecen abiertas”. En este punto, subrayó que “siempre velamos por defender el salario y las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras”.A su vez, desde la provincia se brindó atención financiera a los municipios a través de aportes no reintegrables por hasta 1.000 millones de pesos. Además, con la puesta en vigencia de la ley de comunas, promovida desde el poder ejecutivo, los 53 nuevos gobiernos comunales vieron quintuplicados sus ingresos en concepto de coparticipación respecto de lo que percibían cuando eran juntas de gobierno.En ese mismo sentido, el mandatario aseguró que se trabajó intensamente en gestiones para acompañar a los sectores del turismo y la cultura, así como los proyectos de emprendimientos en ciencia y tecnología. Además, se desarrollaron estrategias y herramientas para sostener el empleo y se trabajó en la elaboración de protocolos para reanudar las actividades.También hizo mención a un principio de acuerdo para la reestructuración de la deuda tomada por la provincia en 2017, que significó la emisión de un bono por 500 millones de dólares. El acuerdo con los tenedores de estos bonos en el exterior levantará la demanda judicial iniciada por los mismos, duplicará el plazo de amortización y reducirá sustancialmente las tasas de interés de 8,75 a 6,90% promedio.Bordet destacó el acompañamiento del gobierno nacional y la articulación permanente con las demás provincias. “Siempre primó el objetivo de cuidar los intereses de la provincia y de nuestra gente”, afirmó.