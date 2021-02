Femer presentó una contrapropuesta a Iosper con una recomposición arancelaria

La Federación Médica de Entre Ríos, rechazó la propuesta de Iosper sobre un incremento de un 31,5 por ciento para consultas y un 25 por ciento para las prácticas. Este martes enviaron una contrapropuesta que se basa en un aumento arancelario en base a la inflación. Además, exigieron la inclusión de nomencladores.“Elaboramos una base de una propuesta de un convenio que sea sustentable y actualizado”, dijo el presidente de la entidad que nuclea a los médicos en la provincia, Rodolfo Nery, aSegún indicó la propuesta presentada consta de dos partes: “Una tiene que ver con una recomposición arancelaria, y otra parte tiene que con los nomencladores. Es decir, los códigos por los cuales los médicos facturan su trabajo”.Y resaltó, que “hace años que no se actualiza y ahora hay muchas prácticas que antes no había y todas las obras asociales ya están con ese convenio. Es algo que le hemos venido reclamando a Iosper y estamos a la espera de una solución y que se llegue a buen puerto”.La contraoferta que presentó FEMER se basa en un 25% de aumento a partir del 1° de marzo, más otro 17% desde el 1° de mayo. Y un análisis y actualización de los nomencladores para las distintas prácticas médicas, en un lapso de 30 días y si no se completa extender por otros 30 días el tiempo.En este sentido, Nery remarcó que “la propuesta es simple, queremos que en 30 días se renueve los nomencladores para que no se trasladaren a más de 60 días”.Por otro lado, el presidente del Circulo Medico de Entre Ríos, sostuvo que “pedimos una recomposición arancelaria porque está atrasada, queremos que se tenga en cuenta la inflación, para que el primer semestre del 2021 se equipare”“Hemos pedido incluso una audiencia con el Gobernador para informarle como funciona el Iosper, ya que hay descontento de los afiliados y de los prestadores, por lo que el conflicto es grande. Y si bien hemos cubierto diversas prestaciones durante la pandemia hemos llegado a un punto donde esto no puede seguir”, sostuvo.