Afiliados a IOSPER reclamaron por la falta de prestaciones

Un grupo de afiliados a IOSPER reclamó frente a la sede de la entidad “que se normalicen las prestaciones, que se agilicen los trámites y que, a los prestadores, como cuidadores domiciliarios, se les abone en tiempo y forma”, registró“Es reclamo es por la falta de prestaciones, porque no tenemos entrada con los directivos y los gremios hacen causa común y no apoyan en nada”, explicó una de las afiliadas.Y continuó: “Los médicos nos dicen que tenemos que pagar la consulta porque no pueden trabajar con IOSPER porque se tarda demasiado o les pagan monedas”.Se recordará que FEMER, la entidad que nuclea a los médicos, cortó las prestaciones a afiliados por, según argumentan, “una deuda que mantiene IOSPER”, a lo que desde la obra social provincial sostienen que “están al día con los pagos”.“La medicación no está llegando en tiempo y forma, y para el caso de pacientes oncológicos es un tiempo con el que ellos no cuentan porque es una enfermedad que necesita de una atención mensual que no están teniendo”, apuntó la mujer.Según coincidieron los afiliados, “la pandemia complicó la prestación” y según acusaron, “directamente no nos están atendiendo”.“Hasta han perdido la documentación que presentamos, lo cual retrasa todos los trámites. No tenemos respuestas y las enfermedades se agravan, incluyo llegando a la muerte”, sentenció la afiliada.Ernesto, otro aliado, requirió la presencia de autoridades provinciales “si es que tanto nos cuidan por la pandemia”. “Este es un problema real, concreto y acuciante porque hay muchos pacientes que necesitan de la obra social para solucionar sus problemas físicos y mentales”, argumentó.