El Gobierno bonaerense y estatales cerraron la paritaria 2020 con alza del 38,7%

El Gobierno bonaerense y los sindicatos que representan a los empleados públicos provinciales cerraron con un acuerdo las negociaciones paritarias correspondientes al 2020, con un alza del 38,7% para todo el año.Representantes gremiales de los trabajadores de la administración pública contemplados en Ley 10.430 aceptaron por "amplia mayoría" la propuesta salarial que realizó el Gobierno provincial, indicó la gestión de Áxel Kicillof en un comunicado.El Ejecutivo provincial ofreció una suba adicional de 1% para diciembre para todas las escalas salariales (básico y sumas fijas) y trasladar 700 pesos al sueldo básico de la suma de 4.000 pesos que fue otorgada en el primer trimestre de 2020.De la misma forma, se trasladarán 50 pesos adicionales al básico correspondientes al pago de presentismo.Por último, se otorgará un bono excepcional, no remunerativo, en dos pagos, para salarios de bolsillo que a enero de 2021 sean menores a 35.000 pesos.Se acordó también establecer en forma mensual el pago del complemento por calidad y continuidad del servicio para el año 2021 e incorporar como licencias que no serán consideradas inasistencias los siguientes puntos: licencia por donación de sangre; por enfermedad; por atención de familiar enfermo; por pre-examen, examen o integrar mesa examinadora; y de descanso extraordinario al personal de salud."Pudimos cerrar un año 2020 muy complejo en el cual la provincia tuvo que afrontar una emergencia sanitaria inédita. No solamente teniendo que distribuir recursos con un gran esfuerzo, además del que hizo el personal de la salud, sino que vio muy disminuidos sus ingresos", expresó la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.Y agregó: "En ese sentido logramos, en consonancia con lo que solicitan los gremios, sostener en términos generales el salario del sector público, apuntalar a los sectores de menores ingresos, atender la emergencia para aquellos que ganan menos, y dejar un piso favorable para comenzar a discutir el 2021".En declaraciones a la prensa, el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi, señaló que el "aumento promedio" de todo el 2020 alcanzó el 38,7% e indicó que hay sectores como Enfermería que recibieron un alza nominal del 44,6% a lo largo del año.