El Gobierno nacional publicó el decreto que limita la nocturnidad: los detalles

Transporte

Limitar la nocturnidad

El Gobierno publicó hoy el decreto que propone limitar la circulación y actividades nocturnas en todo el país a partir de mañana, aunque no fijó un horario, con la intención de que lo estipule cada provincia.En la previa se hablaba de que la Casa Rosada iba a proponer limitar la circulación entre las 23:00 y las 6:00, pero finalmente se decidió no incluir un horario en el decreto.El primero es "la razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos catorce (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los catorce(14) días previos, sea superior a uno coma veinte (1,20)".El segundo, "la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos catorce (14) días por cien mil (100.000) habitantes, sea superior a ciento cincuenta (150)".El artículo 3° indica que "con el fin de colaborar con el monitoreo de los indicadores mencionados en el artículo 1°, el Ministerio de Salud de la Nación articulará con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones".El artículo 4° señala que "en aquellos casos en los cuales los gobernadores y las gobernadoras de provincias o el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten medidas que limiten la circulación de las personas, podrán requerir al Ministerio de Seguridad de la Nación o a otras autoridades del Sector Público Nacional su cooperación para realizar controles en rutas, vías de acceso, espacios públicos y demás lugares estratégicos que determinen con el fin de coadyuvar a garantizar el cumplimiento de las medidas de protección sanitaria que evitan la propagación del virus".Al respecto, fuentes gubernamentales detallaron que el transporte público seguirá como hasta el momento, sólo para trabajadores esenciales, pero admitieron que se deberán reforzar los controles por la noche para disminuir la cantidad de pasajeros que no están habilitados a subirse a colectivos y trenes.También indicaron que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires ya se habrían puesto de acuerdo para no adoptar medidas restrictivas tan diferentes ya que el AMBA está plenamente conectado.En sus considerandos, el decreto argumenta que la necesidad de limitar la nocturnidad se debe a que "la Argentina acumula un total de 1.676.171 casos de COVID-19 y 43.976 fallecidos y que luego de presentar una disminución en el número de casos confirmados desde el 19 de octubre hasta el 14 de diciembre de 2020, a partir de esa fecha se observa un crecimiento sostenido en el número de casos".Se planteó además en el texto que "la dinámica actual de la transmisión y la aparición de nuevos casos se origina principalmente en actividades sociales y recreativas nocturnas que implican contacto estrecho prolongado, en espacios cerrados con escasa ventilación o abiertos con aglomeración de personas que dificultan el uso de tapabocas/nariz y el mantenimiento de la distancia física".

El decreto que limita la nocturnidad no fija horario: lo definirá cada provincia by ELONCE Paraná on Scribd