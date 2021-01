Chajarí con transmisión comunitaria: "Nos sorprendió mucho esta denominación"

La provincia, a través del Ministerio de Salud y el Comité de Organización de Emergencias Sanitarias (COES), declaró a Chajarí como zona de transmisión comunitaria sostenida de Coronavirus, dada la creciente confirmación de casos. De este modo, ya es la quinta localidad con esta denominaciónSobre este tema, el intendente de la localidad, Pedro Galimberti, dijo anteque "nos trae preocupación y nos hace poner énfasis en el control que día a día vamos efectuando de acuerdo a la cantidad de casos".Galimberti informó que la situación epidemiológica respecto al coronavirus es de 200 casos activos, "es algo que viene ocurriendo hace dos meses y debido a las características del sistema de salud nos vimos obligados a monitorear con más frecuencia".Respecto a la habilitación de los eventos sociales, el presidente municipal, dijo que "realizamos un decreto que habilita hasta el 60 por ciento la capacidad del lugar y tras ello no hubo incremento de casos. La cantidad de contagios es la misma hace semanas, estamos en una meseta, en ocho días, hemos tenido 15 casos"."Nos llamó la atención la declaración de la transmisión comunitaria y nos enteramos a través de la página del gobierno, pero la vedad es que tenemos esta situación desde hace dos meses", afirmó Galimberti.Consultado sobre la capacidad del hospital, dijo que "la directora del hospital informó que la ocupación de las camas para internación ronda el 50 por ciento, hay que tener en cuenta que se trata de un nosocomio zonal y hay 21 camas para cuidado y si la situación se agrava debe ser derivado al hospital de Concordia"."Siempre seguimos las indicaciones de salud, la única vez que nos apartamos fueron los festejos del 25 de diciembre y 1ero de enero y nos da la impresión que en los lugares donde no optaron estas medidas, existieron muchos encuentros clandestinos", contó.Punto aparte, el presidente municipal hizo referencia a la temporada turística que comenzó el 4 de enero: "El primer fin de semana hubo mucho movimiento, luego no fue de gran importancia, pero aún falta mucho para trabajar de acuerdo a lo que tenía planeado el sector".En este sentido, añadió que "todo tiene que ver con la cuestión sanitaria que genera miedo y prudencia y también el bolsillo del asalariado, que se vio golpeado este año".