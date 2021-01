Fernández advirtió sobre aumento de casos de covid: "No podemos jugar con fuego"

El presidente Alberto Fernández aseguró que le "preocupa" el aumento de contagios de coronavirus de los últimos días, advirtió que en Mar del Plata "los casos crecen de un modo más que preocupante", llamó a la "responsabilidad individual" y pidió "no jugar con fuego porque el virus está circulando", al encabezar un acto en Chapadmalal.



"La pandemia no ha terminado, sigue azotando a la patria", dijo Fernández al tiempo que celebró el inicio del operativo de vacunación contra el coronavirus en todo el país.



"La vacuna nos va a dar con el correr de los meses inmunidad, pero en el mientras tanto no podemos jugar con fuego, porque el virus está circulando", expresó Fernández, en un tramo de su discurso.



Con todo, celebró la "buena idea" del Gobierno de haberse "ocupado tempranamente de conseguir vacunas", pero insistió: "La pandemia sigue azotando a la Patria".



El Presidente exhibió así su preocupación por el crecimiento de contagios en el área metropolitana y en la costa bonaerense y en ese sentido advirtió que en Mar del Plata "los casos crecen de un modo más que preocupante".



"Empieza el verano y todos nos distendemos", aceptó, pero pidió que la sociedad comprenda que el virus sigue circulando en la Argentina.



"Uno se descuida y los que más se descuidan son nuestros jóvenes. Sé que para muchos ir a bailar es lindo, jugar al fútbol es lindo, todo es lindo, salvo que haya un virus en el medio. Quiero llamar a la reflexión de todos. La pandemia no se terminó", agregó.



Los casos diarios de Covid-19 están aumentando nuevamente a nivel local, luego de un descenso, lo que está encendiendo alertas en el Gobierno en medio del verano, mientras los especialistas temen que esté actuando una cepa mucho más contagiosa.



Hacia fines de octubre la curva comenzó a descender y parecía que el país llegaba de buena manera a las vacaciones de verano, pero en diciembre la tendencia se revirtió y hoy se observan unos 11 mil infectados diarios en promedio.



En Argentina se registraron 20.906 nuevos contagios y otras 212 muertes en los últimos tres días hasta el sábado último, según datos del ministerio de Salud. Los casos totales confirmados desde el comienzo de la pandemia son 1.613.928. Los fallecimientos suman 43.163. Las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 53,3% a nivel nacional y en un 57% en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).