Buscan legalizar los juegos de bingo en las entidades deportivas

La justicia de Concepción del Uruguay ordenó el allanamiento de un club de barrio de la ciudad de Colón bajo la denominación de "juego clandestino". La Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas de la provincia tomó intervención debido a que se trató de una entidad afiliada.



De la reunión con el titular del IAFAS, Silvio Vivas, participaron el presidente de la Federación, Hugo Grassi y su vicepresidente Rubén Zapata.



"Le presentamos nuestra inquietud y el por qué la denuncia contra un club, ya que nosotros nos nutrimos de estos eventos para poder recaudar y sostener la entidad", explicó Grassi.



Vivas aclaró que no fue el IAFAS el denunciante, incluso les adelantó que "con el fin de terminar con esta ilegalidad de los clubes, están trabajando en un gran proyecto muy ambicioso para evitar estos inconvenientes y no perjudicar a la dirigencia deportiva", contó Zapata.



Según describió, la propuesta sería que el IAFAS imprima los cartones y realice los sorteos y quede en los clubes una ganancia similar a la que alcanzan actualmente.



"Para nosotros es importante, disminuiría el trabajo de organización y nos dedicaríamos a las ventas, se puede jugar desde las casas o en el club", destacó el vicepresidente de la Federación.



Grassi explicó que también "se haría para otras Entidades sin fines de lucro". A su vez destacó que una medida de este tipo, "nos libera de una futura demanda ya que cualquier persona puede hacer la denuncia, y quedar en un proceso que no queremos. La dirigencia deportiva tenemos que tomar conciencia de lo que significa hacer estos tipos de eventos".



Se acordó convocar a la Federación para "avalar el proyecto y firmar un convenio".



Finalmente, Zapata recordó que "si alguna entidad necesita hacer un juego de este tipo o rifas importantes, están los mecanismo para su autorización, solo visitar la página oficial del IAFAS". (APF)