Reuniones sociales y circulación: qué está permitido desde hoy en Entre Ríos

Mediante el Decreto 956/2020, el gobierno oficializó la fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), en casi todo el país, excepto en tres ciudades. Para conocer más detalles acerca de la nueva etapa sanitaria que rige hasta el próximo 20 de diciembre,consultó al fiscal de Estado de Entre Ríos, Julios Rodríguez Signes, quien precisó qué está permitido desde hoy en la provincia.el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julios Rodríguez Signes, al ejemplificar que "una persona que habita en Paraná puede ir a Diamante u otro departamento"."Para circular dentro de la provincia ya no se necesitan permisos, pero uno puede estar dispuesto a dar las explicaciones del caso sobre para qué se traslada", indicó al remarcar: "La Policía puede preguntar para dónde o a qué va, pero normativamente la restricción desapareció porque sí se puede circular por fuera de los límites del departamento".

En ese sentido, Rodríguez Signes aclaró que "si uno se traslada a otra provincia, se puede encontrar con que la autoridad provincial de la otra jurisdicción le establezca una restricción o hasta ponerlo en cuarentena"."La circulación es libre dentro de la jurisdicción, pero cuando uno va a otras provincias hay que informarse sobre cuáles son las restricciones que establece la otra jurisdicción porque el decreto 956 establece que las autoridades provinciales pueden reglamentar horarios y lugares para circular", indicó."Las reuniones sociales en espacios cerrados se pueden hacer con hasta 20 personas; y en espacios públicos con más de 20 personas, pero hay que ser prudentes", indicó Rodríguez Signes al remarcar que se debe respetar el protocolo de distanciamiento y el uso de tapabocas.Consultado a Rodríguez Signes sobre los festejos de Navidad y Año Nuevo, éste refirió que "hay tres posibilidades de reuniones:-en espacios cerrados, particulares, con hasta 20 personas-en espacios abiertos con más de 20 personas, respetando las distancias-y en lugares gastronómicos habilitados de acuerdo a los protocolos que la autoridades municipales y provinciales establecieron"."El límite para actividades al aire libre es de 100 personas", aclaró el fiscal de Estado.Al preguntarle por las reuniones de jóvenes en Plaza Mujeres Entrerrianas, éste aclaró que tales encuentros "están permitidos, pero debe mantenerse la distancia de dos metros, que es lo más difícil"."Normativamente hay una mayor flexibilidad dado el tiempo que está durando esta emergencia, pero la enfermedad y la situación sanitaria se mantienen. Son nuevas reglas de juego normativas, lo que no significa que hayamos superado el problema", explicó al respecto.En relación a las colaciones de estudiantes secundarios, Rodríguez Signes acotó que "serían reuniones sociales en espacios abiertos y en principio, hasta 100 personas podrían hacerse"."Estarían permitidas, pero siempre respetando las reglas de conducta", acotó al respecto."Se retiró la prohibición para la actividad turística, es decir que estará permitido con las restricciones que establezca la autoridad administrativa porque no será un turismo libre", comentó.Punto aparte, el funcionario provincia comunicó que "las personas de riesgo no tienen que volver a trabajar; en la Administración Pública se mantienen las reglas sin alteraciones; y el permiso que tenían padres para cuidar a hijos en edad escolar se mantendrá"."Se mantienen estrictamente los dos metros de distancia, el uso de tapabocas y elementos de higiene de uso permanente", cerró.