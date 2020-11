Cafiero tras denuncia por velorio de Maradona: "Hubo una especulación política"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó este sábado que la denuncia de la secretaría de Derechos Humanos ante la justicia porteña contra el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por la represión acaecida durante el velatorio de Diego Maradona, "se trató de una decisión consulta y que es un procedimiento habitual de la secretaría, cuando se busca investigar algún uso desmedido de la fuerza y cuando hay abuso institucional"."Hubo toda una especulación política alrededor de esto, pero, lejos de eso, la secretaría aplica un procedimiento habitual, que también lo hizo en la provincia de Buenos Aires u otras provincias de nuestro espacio político", enfatizó Cafiero y amplió: "La forma más ordenada y honesta de armar esto, es que la secretaría haga la denuncia y la Ciudad exponga sus pruebas y muestre los procedimientos que siguió adelante. Esto no tiene ningún tipo de relación política, ni de la aversión que le quisieron sumar".Además, el Jefe de Gabinete afirmó que "este gobierno está signado por momentos inesperados, muchos dolorosos, pero no ha mirado para otro lado y nunca ponemos excusas. Elegimos hacernos cargo y los opositores sacan rédito político. Son opinadores que no hacen propuesta alguna en ningún tema" sostuvo Cafiero.Explicó además que "organizamos algo excepcional, imprevisto y me llevo el amor de la gente que pasó por ahí y gritaba 'gracias Diego'. Un pueblo que lo quiere fue a despedirlo en paz y a brindarle su reconocimiento y gratitud". En ese sentido, añadió: "Nos tocó esta triste noticia estando en el gobierno y fuimos organizando el velorio como la familia solicitaba, les brindamos apoyo, salones y ámbitos privados para quienes quisieran despedir a Diego en la intimidad".Al respecto, detalló: "La tarea no es de una persona, sino que la forma más eficiente implica una gran cadena donde la última parte, aplica la vacuna. Hay un trabajo en cada una de las postas en todo el país. Queremos que Argentina empiece a vacunar a la par del mundo, pero no sólo en una parte sino en todo el territorio nacional" y acotó: "Hemos dispuesto quienes son los primeros grupos a vacunar: personal de salud, de seguridad y docentes, para tratar de que vuelvan las clases y también los adultos mayores y personas con enfermedades prevalentes. Ese será el primer grupo de vacunación."Finalmente, Cafiero se refirió a la postulación de Daniel Rafecas como Procurador, destacando que "la oposición dice una cosa frente a las cámaras para quedar como institucionalistas, pero en el recinto no dice lo mismo, porque si no ya se tendrían los dos tercios necesarios" y finalizó: "el temario de extraordinarias no está terminando, el lunes haremos la presentación de reforma judicial".