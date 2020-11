Equipo Argentino de Antropología Forense buscará los restos del General Ramírez

Foto 1/2 Foto 2/2

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recibió, junto al ex gobernador, Jorge Pedro Busti, al representante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Juan Nóbile y acordaron un trabajo conjunto en la búsqueda de los restos del Gral. Francisco "Pancho" Ramírez.



Durante el encuentro, desarrollado en la Casa Gris, la ministra expresó además su agradecimiento y reconocimiento "por la colaboración que están brindando en casos judiciales de la Provincia de Entre Ríos".



El 10 de julio de 2021 se cumplen 200 años de la muerte en combate del Gral. Francisco "Pancho" Ramírez. Sus restos están desaparecidos desde entonces.



"Dialogamos sobre la posibilidad de realizar una nueva investigación, pero esta vez histórica y referente a nuestro supremo entrerriano, Francisco Pancho Ramírez. Para nuestra historia es un elemento importante al momento de la construcción de la memoria colectiva. El trabajo que se viene haciendo en torno a Ramírez, con motivo de los 200 años de la República de Entre Ríos, incluye la investigación sobre dónde habrían quedado sus restos", explicó.



"Tenemos como antecedente, una investigación que se hizo en la década del 90 con un sitio probable y el Equipo Argentino de Antropología Forense nos puede dar una colaboración para comprobar ese dato histórico", concluyó Romero.



"Reconocemos en el Equipo de Antropología Forense méritos y distinciones, no solamente en Argentina sino en otros lugares de América Latina, por los hallazgos que han hecho de los cuerpos de desaparecidos, combatientes de Malvinas, y ahora en distintas investigaciones judiciales", manifestó el ex gobernador, Jorge Pedro Busti.



En este sentido, agregó: "Realmente lo nuestro es histórico, pero nos demostraron que a ellos también les gusta la historia y han estado en otras investigaciones históricas del caso del ex gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Es posible este trabajo para determinar si están los restos de Ramírez. Nos vamos muy entusiasmados y es posible que para los primeros meses del año que viene se pueda hacer esta búsqueda".



Por su parte, el integrante del EAAF, Juan Nóbile, detalló: "Entiendo que podemos colaborar con esta búsqueda y ponernos a disposición de lo que requieran tanto en asesoramiento técnico metodológico, en lo que tenga que ver con las excavaciones propiamente dichas, colaborando con las instituciones de Entre Ríos y con el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano".



"Hay un estudio y una necesidad de visibilizar los héroes históricos de determinadas regiones que se mantuvieron ocultos por lo que la historia marcó por esos tiempos. Ahora es fundamental como patrimonio histórico de toda la comunidad poder trabajar en esto y mantener viva la memoria", destacó.



Estuvieron presentes, además, el subsecretario de Justicia, Gonzalo García Garro; el subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Paduán; el presidente del ente Región Centro, Claudio Ava Aispuru; el integrante del equipo técnico de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Luis Jaureguiberri y el representante de la Comisión en Homenaje a Francisco Ramírez, Rubén Bourlot.