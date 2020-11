Pondrán en marcha "la logística de vacunación" contra el Covid-19 en el país

El presidente Alberto Fermández sostuvo hoy que convocó para el próximo lunes al comité de vacunación, que integran los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, para "poner en marcha la logística de vacunación" contra el coronavirus, y ratificó que el Gobierno espera "empezar cuanto antes, entre fines de diciembre y los primeros días de enero" con la aplicación."El lunes se reunirá el Comité de Vacunación para poner en marcha la logística de vacunación, que queremos tener listo cuanto antes. Pero todo depende de que las vacunas sean aprobadas", sostuvo el jefe de Estado.En declaraciones a A24, el mandatario remarcó que "el Estado va a concentrar la compra de todas las vacunas" contra el COVID-19.El Presidente indicó que se está trabajando "denodadamente" para que la vacuna esté disponible en la Argentina lo antes posible y consideró que "hubo una interpretación malintencionada o embarrada" sobre lo que dijo de cuándo podía llegar la vacuna."Hubo una información mal intencionada de un portal sobre lo que dije de las vacunas. Me hicieron un reportaje en Chile y la pregunta fue cuándo iban a poder contar en Chile con la vacuna que fabricamos en la Argentina con México, que es la vacuna de Oxford y AstraZéneca. Yo dije que la vacuna iba a estar en marzo y que a partir de marzo se iba a poder distribuir en Latinoamérica", subrayó.Y agregó: "En ese plan nosotros estaríamos recibiendo, creo, 4,5 millones de vacunas, lo que significa el 10 por ciento de la población, por lo que cada país iba a recibir vacunas para vacunar al 10 por ciento de su población. Ese fue el comentario. Nosotros estamos negociando con todos, con Rusia, China, Pfizer y Moderna".Por otra parte, se refirió a la cena que mantuvo con el ex mandatario boliviano Evo Morales en la que no se respetó la distancia social y reconoció que "eso no está bien y no hay que hacerlo"."Eso no está bien y no hay que hacerlo", sostuvo el mandatario.El jefe de Estado reconoció el error y señaló que "un Presidente entre otras cosas es un ser humano"."(La despedida de Evo Morales) La vivimos con una alegría singular y nos descuidamos", expresó Alberto Fernández.De esta manera, el Presidente se refirió a las críticas que recibió por haber participado de una cena en la que no se respetó la distancia social, aunque aclaró que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, contrajo coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y no en la despedida de Evo Morales.