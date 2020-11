Entregarán 7.100 tarjetas Alimentar en 143 localidades entrerrianas

Con el objetivo de garantizar la distribución de las tarjeta Alimentar en el marco del Plan Nacional de Argentina contra el Hambre, autoridades provinciales y nacionales diseñaron un operativo para garantizar la llegada del beneficio a 7.100 nuevos titulares que recibirán el plástico en los 70 operativos que se desarrollarán en 143 localidades."La pandemia ha profundizado un escenario complejo y sabemos que las políticas alimentarias son fundamentales para acompañar a las familias que más lo necesitan y para consolidar un Estado presente, como lo marca nuestro gobernador Gustavo Bordet. En este camino, estamos comenzando este 10 de noviembre con los operativos de distribución de las tarjetas Alimentar", manifestó la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.En ese sentido, puntualizó: "Hemos trabajado en los detalles con los gobiernos locales y con los Comités de Organización de la Emergencia en Salud así como con el Ministerio de Salud, porque entendemos que el cuidado de la salud de las personas es crucial. Es por eso que se han tomado las medidas necesarias para comunicar con antelación a los titulares sobre el retiro de la tarjeta, tarea que se realizó a través de Anses, y para instrumentar en cada operativo"."Las entregas de tarjetas se extenderán durante tres semanas en las que estaremos abocados a que este programa llegue a cada territorio. Queremos transmitir tranquilidad a las entrerrianas y entrerrianos que por alguna razón no puedan retirar cuando se les indicó su plástico, porque estamos previendo los mecanismos necesarios para ello", reforzó el funcionario.- Sólo deberán asistir a los operativos quienes previamente han sido citados por Anses, con su DNI.- Se solicita a los titulares de derecho a concurrir solos al momento de la entrega, atendiendo las recomendaciones del COES de cada localidad.- Se han organizado turnos con días y horarios, previamente informados por Anses, para garantizar las medidas de cuidado, personales y colectivas.- Toda persona que se encuentre con síntomas de Covid-19 o en asilamiento al momento de retirar su tarjeta no debe asistir al operativo.- Quienes no puedan concurrir el día que fueron citados al operativo, podrán retirar el plástico en la sucursal local del banco asignado a la localidad.- En los lugares de los operativos habrá elementos para la higiene de manos necesaria, pero cada persona tendrá que asistir con tapabocas.- Para consultas se encuentra disponible el teléfono de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias. Quienes tengan dudas pueden comunicarse al número 0343 ? 4840524, de lunes a viernes, de 8 a 13, o a través de los canales oficiales de Anses.