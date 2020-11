Alberto Fernández felicitó a Joe Biden y saludó al pueblo de Estados Unidos

El presidente Alberto Fernández saludó este sábado a su flamante par de los Estados Unidos, Joe Biden, tras la confirmación de su triunfo en las elecciones de ese país, que desencadenaron una histórica pelea voto a voto con Donald Trump."Saludo a Joe Biden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a Kamala Harris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país", expresó Fernández a través de su cuenta de Twitter.Junto a una fotografía de Biden y Harris sonrientes, el Presidente también felicitó "al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular.Fernández fue el primer dirigente nacional en expresarse sobre el resultado de las elecciones estadounidenses y se anticipó incluso a la declaración oficial de la Cancillería respecto del histórico proceso electoral.Después de varios días de un tenso conteo de votos, con denuncias de fraude por parte del presidente saliente Donald Trump, la victoria de Biden se confirmó este sábado con la remontada que logró el candidato demócrata en los estados de Pensilvania y Georgia, con lo logró superar los 270 electores que se necesitan para para llegar a la Casa Blanca.Sin embargo, Trump aseguró que "esta elección está lejos de terminar", ratificó las denuncias por presunto "fraude" y remarcó: "¡Yo gané esta elección, por mucho!".Aunque todavía faltaba completar el escrutinio en algunos distritos, el ex senador fue consagrado como el ganador al obtener 284 bancas en el colegio electoral y superar ampliamente las 214 que obtuvo hasta el momento el magnate y candidato del Partido Republicano.El triunfo de Biden no solo terminó con las aspiraciones de reelección que tenía Trump, sino que también marca un hecho histórico para los Estados Unidos al consagrar por primera vez a una mujer como vicepresidenta."Estados Unidos, me honra que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no", sostuvo Biden.