Concejales aprobaron la instalación de "decks gastronómicos y de esparcimiento"

Durante el plenario ordinario que celebró este jueves, el cuerpo legislativo paranaense aprobó, entre otros proyectos, las ordenanzas de reglamentación de la instalación en la vía pública de las plataformas urbanas denominadas "decks gastronómicos y de esparcimiento"; y el que modifica la ordenanza 9603/17, sobre tierras fiscales municipales.



También cabe incluir la ordenanza de creación del Banco Municipal de Elementos Ortopédicos para agentes municipales activos y pasivos; la modificación a la ordenanza 9233 que regula las Obligaciones Básicas para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos; la que implementa en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el sistema de notificaciones electrónicas y, finalmente, la que dispone la creación del Programa de Entrega de Productos de Higiene y Gestión Menstrual.



En la sesión quedó integrada la Comisión de Seguimiento por la toma de un empréstito que por 600 millones de pesos fue autorizado a tomar el Departamento Ejecutivo, conforme a la ordenanza 9913. La misma quedó compuesta por los legisladores Maximiliano Rodriguez Paulin, Sergio Granetto y Emiliano Murador.



Mientras que el proyecto de ordenanza sobre "desguace y subasta de automotores secuestrados por el municipio en función de su poder de policía" pasó a la Orden del Día de la próxima sesión.



Decks Gastronómicos y de Esparcimiento



Durante la sesión, los ediles aprobaron por unanimidad el proyecto de ordenanza, promovido por la concejala Luisina Minni (Frente Creer), que promueve la instalación en la vía pública de todo el territorio de la ciudad de Paraná, de plataformas urbanas denominadas "Decks Gastronómicos y de Esparcimiento", destinada a aquellos Comercios Gastronómicos que estén debidamente habilitados y que soliciten la autorización para la colocación de estos dispositivos, siempre que resulten procedentes a criterio de la autoridad de aplicación de la mencionada ordenanza.



En los fundamentos del proyecto se explica que "se trata de una iniciativa que contempla la posibilidad de que los locales gastronómicos, puedan solicitar ante la autoridad de aplicación un permiso para instalar sobre una porción de la calle un Deck".



La instalación de esta plataforma urbana, se adosa a la vereda como extensión de la misma, y tiene como finalidad principal, brindarles mayor capacidad a los distintos locales gastronómicos y liberar así el paso peatonal. Este dispositivo, implica una ampliación del espacio público mediante la ocupación de uno o varios módulos reservados para estacionamiento de vehículos.



Se trata de desarrollar un espacio público en el lugar que ocupa un auto estacionado en la calle. De esta manera, se le quitan metros cuadrados al tránsito de vehículos individuales y se favorece el movimiento peatonal. Así, se ve beneficiada la apropiación de los espacios por parte de las personas, se promueve la actividad comercial y se consolidan sectores de mejor calidad ambiental. Garantizando, además, la posibilidad de que los locales gastronómicos se puedan expandir en la vía pública.



Desguace, compactación y subasta de automotores secuestrados por el municipio



El proyecto pasó a la Orden del Día de la próxima sesión. La iniciativa también autoría de Minni, promueve la modificación de la ordenanza 9099/12 que permite el desguace, compactación y subasta de motovehículos abandonados y/o secuestrados en dependencias municipales por imperio del poder de policía de la Municipalidad y que se encuentren bajo su custodia.



En virtud de la iniciativa presentada por la legisladora, se incluye también en la disposición legal mencionada a los automotores que se encuentren en idéntica situación que los motovehículos, estimando "que no existe justificación alguna que impida aplicar la normativa dispuesta por la ordenanza 9099/12 a los automotores", dado que se encuentran regidos por las mismas disposiciones legales, tales como el régimen jurídico de propiedad, impositivo, de tránsito, seguros, etc.



La edila mencionó que en la actualidad se encuentran en tal situación alrededor de 7.500 motos y 150 automotores.



Modificaciones en la ordenanza 9603, sobre tierras fiscales municipales



Por mayoría y sobre tablas, el Concejo aprobó un proyecto modificatorio de la ordenanza 9603/17, por la cual los ocupantes precarios de tierras fiscales del dominio privado del municipio podrán acceder a la propiedad de las mismas abonando el valor del inmueble.



Cáceres remarcó que "tampoco estamos proponiendo darles a uno lo que le quitamos o negamos a otro", subrayando que "hablamos de espacios que vienen siendo habitados por las mismas personas, las mismas familias desde hace tiempo y de manera permanente".



Aclaró que los motivos de su propuesta encuentran fundamento "en una mirada puesta en la justicia social, la solidaridad y el bien común".



Cabe puntualizar que la ordenanza 9603/17 establece que los lotes podrán venderse al contado o ser financiado a plazo hasta en 60 cuotas mensuales y consecutivas.



En el proyecto impulsado por el concejal oficialista, se establecen condiciones a cumplir por los adquirentes para acogerse a los beneficios de la ordenanza.



Estos son: demostrar una ocupación actual, pública, pacífica, continua y de buena fe del inmueble; haber destinado la ocupación del lote a vivienda única, familiar y de habitación permanente; que ninguno de los miembros del grupo familiar conviviente posea inmuebles a su nombre que puedan satisfacer la necesidad habitacional o sea beneficiario de algún otro programa destinado a los mismos fines y presentar certificado de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), donde conste que ninguno de los miembros del grupo familiar posee otro inmueble.



La iniciativa prevé la apertura de un "Registro de Adjudicatarios y Poseedores Precarios de Tierras e Inmuebles Fiscales", donde deberán inscribirse los interesados.



Día del Mediador Comunitario



Durante la sesión se aprobó un proyecto de decreto que declaró de Interés el "Día del Mediador Comunitario", impulsado por los concejales que integran la Comisión de Enlace del HCD (Luisina Minni -Frente Creer-, Maximiliano Rodriguez Paulin -Juntos por el Cambio- y Emiliano Murador -Políticas para la República-).



El 1 de noviembre es el Día del Mediador Comunitario de la ciudad de Paraná. El reconocimiento fue instituido mediante la ordenanza 9117 -aprobada por el Concejo Deliberante el 8 de mayo de 2013 y publicada el 19 de junio de ese año en el Boletín Oficial de la provincia- en vista de trabajo silencioso y de gran valía que realizan mediadores comunitarios de la ciudad.



La idea de que se establezca un día para homenajear a quienes realizan estar labor, surgió del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, área que cuenta con un registro de mediadores que trabajan de forma voluntaria y gratuita en la resolución de conflictos comunitarios, entre vecinos.



La propuesta -elevada a la Comisión de Enlace del Concejo, que funciona como nexo entre la Defensoría y el Concejo Deliberante- planteó el 1 de noviembre como el día del mediador en vista que fue en esa fecha, en 2003, fue cuando empezó a funcionar el Centro de Mediación en Paraná.



Conceptos de Zoff por el trabajo en el Concejo



En el transcurso de las deliberaciones y a raíz de sendas iniciativas presentadas por los concejales Walter Rolandelli (Juntos por el Cambio), solicitando del Departamento Ejecutivo la reparación de calle Rondeau y su intersección con la avenida Uranga; y otro, de Claudia Acevedo (UCR), pidiendo informe sobre los trabajos que se están realizando en el predio donde se encuentra emplazada la antena de LT 14, ubicada en calles Gutierrez, Coronel Pirán, General Alvarado e Hilario de la Quintana, se generó en el recinto un enriquecedor intercambio de opiniones entre los legisladores.



Al respecto, Rolandelli expresó que al transitar en el día de ayer por dicha zona observó que personal municipal se encontraba abocado a la reparación de la cinta asfáltica en el mencionado sector, tras haber transmitido verbalmente su inquietud a las autoridades del área, actitud que puso de resalto.



A su vez, la legisladora Acevedo manifestó que la inquietud plasmada en su pedido de informes se la había transmitido a la concejala oficialista Luisina Minni y que ésta, como respuesta, la invitó a visitar el predio de la antena de LT 14, acompañada por un asesor legal del Departamento Ejecutivo, siendo informada de los motivos de las tareas en ejecución en dicho predio, lugar donde serán subastados automóviles secuestrados por el municipio, gesto de la edila del "Frente Creer" que destacó ante sus pares.



Al tomar el uso de la palabra desde la Presidencia, la titular del Concejo, Andrea Zoff, resaltó la actitud de los legisladores, manifestando que "ésta es la única manera de trabajar, dando respuesta a nuestros vecinos".



"En este recinto y en un intercambio democrático y sincero con la ciudadanía, es que entre todos y en forma conjunta, es que debemos generar espacios de diálogo entre los distintos bloques", haciendo votos "para que esta forma de trabajar mediante el consenso y el diálogo, pueda continuar así", concluyó.



Día del Empleado Legislativo de Paraná



En el cierre de la sesión, el concejal Sergio Granetto (vicepresidente 1º), en ese momento en ejercicio de la Presidencia, saludó a los empleados del HCD por el "Día del Empleado Legislativo Municipal de Paraná", que se conmemora el 31 de octubre, en homenaje Domínguez y Benguria, figura de alta trascendencia para la historia local en general y para el Concejo en particular.