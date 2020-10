Regreso a las aulas: "Este no era el momento", advirtieron desde Agmer

Política Vuelven las clases presenciales en escuelas de nueve departamentos de Entre Ríos

Política Agmer rechazó el regreso a las aulas en algunos departamentos de Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, acordaron que el lunes 26 de octubre comenzará a implementarse el retorno a la presencialidad en 46 escuelas de 9 departamentos de la provincia. La medida abarcará a 866 alumnos de los últimos años de algunas secundarias, primarias rurales y último año de las técnicas."No entendemos cómo es que a cuatro semanas de la terminación del ciclo lectivo, se avanza con las terminalidades y otros niveles. Es algo que no tiene lógica en función del enorme esfuerzo que hicimos todos para cuidarnos durante la pandemia", sentenció ael secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, al marcar una "contradicción" en el planteo del gobierno provincial en cuanto al retorno a las aulas."Porque el Estado plantea que el regreso es voluntario, siendo que debe garantizar ese acceso a la educación como un derecho social. Por lo tanto, al no estar la obligatoriedad, se infiere que no están dadas las condiciones para el retorno", sentenció."Habíamos fijado que se volvía a clases presenciales cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. Estamos en el pico más alto de contagios en Entre Ríos y se elige este momento en departamentos complicados, como Islas, Uruguay y San Salvador, donde vienen creciendo los contagios", alertó el sindicalista.En ese sentido, Pagani ratificó "que este no era el momento" para el regreso a las aulas. "El retorno a las clases presenciales debería ser cuando los contagios sean nulos o muy bajos, y en consecuencia, el sindicato no compartirá esta decisión", aseguró el sindicalista."El foco debería ser puesto en la terminalidad, y no en primaria, siendo que está claro que es el nivel que mejor venía trabajando en este contexto de virtualidad y el acompañamiento a través de los cuadernillos", alertó además. "Entendemos la urgencia por las terminalidades, pero no comprendemos por qué se avanza con primaria", apuntó al respecto."Y en el articulado de la resolución, no se establece el reemplazo de ordenanzas, cocineros y docentes que sean personal de riesgo, y que no pueden concurrir a los establecimientos", acotó al exigir "más cargos para mantener la limpieza e higiene en las escuelas".