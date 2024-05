Se desarrolló mate bingo en el Club de los Abuelos: “Siempre la pasamos bien”

El mate bingo se convirtió en una de las actividades predilectas del adulto mayor. En época de mucho frío, como es el caso de este sábado en Paraná. El Club de los Abuelos fue uno de los que eligió hacerlas, a pesar de los 15 grados.El presidente, Alberto Bértoli, ponderó la presencia de la gente en la fría tarde en Paraná: “Tuvimos un lindo público, alrededor de 65 personas”. Al respecto de la actividad, comunicó: “Se realiza una vez al mes, prácticamente desde que existe el club”.Con 40 años de presencia, comentó que los bingos, “una almuerza o cena mensual, viajes en grupos. Ahora el 9 de mayo salimos a Merlo”. Por el momento, el club está integrado 100 socios. “El que quiere hacerse socio, lo recibimos. Hay un socio que viene de Hernández”, precisó ante la posibilidad de afiliarse.María se autodeclaró como una colaboradora “porque me encanta el club, es muy familiar y muy lindo”.Una de las mujeres presentes en el mate bingo comunicó que no tuvo suerte: “No ganamos nada, no hay caso”. Sin embargo, se referenció como una fanática de este juego. Una amiga que estaba a su lado aseguró: “Nos gusta (el mate bingo), siempre la pasamos bien, hacemos nuevas amistades y nos encontramos con otras”.“Siempre vengo acá para divertirme y estar un poco más rejuvenecido”, fue la declaración de un hombre.