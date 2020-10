Federación Agraria pidió declarar emergencia agropecuaria en Entre Ríos

La Federación Agraria Argentina (FAA) entregó un petitorio al ministro de la Producción entrerriano, Juan José Bahillo, donde se solicitó la declaración de la emergencia agropecuaria ante la sequía. El vicepresidente de la organización, Elvio Guía, advirtió a AIM que "ante la falta de políticas agroindustriales y la frágil condición económica, la sequía será el golpe de gracia para muchos productores".



Ante la sequía, "crece la preocupación porque las pérdidas (en pasturas, campos naturales y el deterioro de los cultivos de invierno) están comenzando a manifestarse", dijo a esta Agencia Guía, quien precisó: "La sequía está haciendo estragos en toda la Argentina y Entre Ríos no escapa a esto".



Ante ese escenario, desde FAA se entregó un petitorio a Bahillo, donde se solicitó la declaración de la emergencia agropecuaria, "ya que es fuerte el impacto de la sequía en al menos los departamentos Victoria, Diamante, Paraná y La Paz, ya que nuestros asociados indicaron importante pérdidas, tanto en los cultivos como en la disponibilidad forrajera", apuntó Guía.



No escapa al gobierno "el impacto de heladas tardías, la falta de lluvias y el viento de los últimos días han representado un combo con pésimos resultado para la humedad del perfil de suelo", explicó.



En ese marco, el dirigente nacional de FAA aclaró que la sanción de una Ley de emergencia "no será una solución, porque es insuficiente, ya que es ínfimo lo que se le puede condonar o conseguir a los productores", por lo que seguirán trabajando desde la entidad, explicando al gobierno que comience a evaluar las pérdidas.



"Esperamos que se revierta la situación y comience a llover pero los pronósticos no son alentadores y esto hace que la preocupación crezca en los productores quienes ven diariamente la pérdida de sus esfuerzos", remarcó el referente, quien agregó: "Como venimos denunciando desde hace años (en todos los gobiernos, más allá del color político) los productores están desapareciendo ante la falta de políticas públicas, la frágil situación de los pequeños y medianos productores y las contingencias climáticas que terminan de dar el golpe de gracia a muchos".