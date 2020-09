Gobierno nacional realiza un monitoreo para el retorno a las clases presenciales

Sociedad Analizan extender calendario escolar para quienes estén por culminar secundario

El Ministerio de Educación informó que lleva adelante un monitoreo federal para el retorno a las clases presenciales que se aplica en todos los niveles y modalidad -con excepción del sistema universitario- en el sector estatal, privado y en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la pandemia de coronavirus.En acuerdo con el Consejo Federal de Educación (CFE), "los ministerios educativos de todos los distritos del país informan a la cartera nacional cuáles son las escuelas que van retomando las clases presenciales y a qué grados y cursos corresponden las y los estudiantes", indicaron a través de un comunicado.Además, señalan si el regreso es a la totalidad del tiempo habitual o parcial, la cantidad de docentes que no pueden reincorporarse por motivos asociados al contexto de coronavirus y la existencia de casos sospechosos o positivos de Covid-19 en estudiantes o docentes.El monitoreo se lleva adelante a través del reporte de información por parte de los equipos directivos que, en distintas instancias, completan un breve formulario en línea que reciben por correo electrónico y al que pueden acceder desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet.En el caso de las escuelas rurales de contextos aislados y sin conectividad, los equipos directivos pueden solicitar la realización de un informe único, que es el que corresponde a la primera semana del retorno a la presencialidad, informaron."El impacto de la pandemia ha sido y sigue siendo muy contundente y ha visibilizado aún más las enormes desigualdades que existen en nuestro país", sostuvo el ministro Nicolás Trotta.La implementación del monitoreo está a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, a través de la Dirección de Información Educativa y en articulación con la Red Federal de Información Educativa (RedFIE).Aquellas jurisdicciones que retomaron la presencialidad, debieron elaborar protocolos que fueron aprobados por el Ministerio de Educación.Al día de hoy,En esos registros se especificó la cantidad de estudiantes que volvieron a cursar las clases de manera presencial, ya que el regreso es gradual y escalonado.En la provincia de San Juan retornaron a las clases presenciales 10.446 alumnos; en Formosa: 8.886; en Catamarca: 10.229; en La Pampa: 14.532; en Santiago del Estero: 30.240, sumando un total de 74.333.Sin embargo, dos semanas después del regreso a las escuelas y producto del incremento de los contagios por Covid-19, la presencialidad quedó suspendida en tres provincias: Santiago del Estero, San Juan y Catamarca.La cartera educativa destacó que el aumento de los contagios no se debió a la apertura de las escuelas.En cada una de las jurisdicciones se fue retomando la presencialidad: en Santiago del Estero solo se alcanzó a que regresen equipos directivos y docentes y la provincia debió volver a fases más restrictivas de aislamiento.En tanto, en San Juan y Catamarca habían logrado la vuelta de algunos grupos de estudiantes pero debieron suspender el regreso a las aulas.Por su parte, Formosa y La Pampa son los únicos distritos donde se retomó la presencialidad y se sostiene hasta hoy.En todos los casos, las escuelas que regresaron a las clases presenciales son de zonas rurales o ciudades pequeñas donde no ha habido contagios comunitarios o no se registraron casos de Covid-19 positivos.El Ministerio aclaró que