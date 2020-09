Nivel secundario: El CGE extendería el calendario escolar hasta abril

Sociedad Analizan extender calendario escolar para quienes estén por culminar secundario

A partir de lo anunciado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sobre la posibilidad de extender calendario escolar para quienes estén por culminar secundario con el objetivo de extender calendario escolar para quienes estén por culminar secundario, desde el Consejo General de Educación (CGE) evalúan qué medidas llevar adelante.Alejandra Ballestena de la Dirección de Educación Secundaria del Consejo General de Educación.en lo que resta del año, de no ser así comenzar en febrero con instancias de recuperación y extenderlas durante marzo y abril", explicó.Consultada sobre la posibilidad de comenzar con las actividades en enero, dijo: "Vamos a respetar los tiempos como están establecidos en el calendario, en enero aun no lo hemos pensado, creemos que ese mes va a ser de vacaciones".En cuanto a los estudiantes que cursan del último año de la secundaria, resaltó: "El último artículo de la resolución 2405, es exclusivo para aquellos que están en la terminalidad de los estudios secundarios y contempla la posibilidad de extender el ciclo hasta abril, para que puedan cerrar el nivel"."De todas maneras a través de las estadísticas y datos que tenemos de sexto año, dan cuenta de resultados muy buenos en cuanto a la conexión y vinculación que tuvieron los estudiantes con la propuesta pedagógica", mencionó la funcionaria.A su vez aclaró que ", no así en el ciclo orientado".En cuanto a la posibilidad de la vuelta a clases dijo que "tratamos de recuperar en este período la cantidad de trayectorias escolares hasta fin de año, incluso en aquellos estudiantes que puedan incorporarse para poder retomar sus estudios"."Esperamos poder volver a clases en el año próximo, aunque sea de manera bimodal", culminó.