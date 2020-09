El Gobierno prorrogará por 60 días la prohibición para despedir trabajadores

Luego de la suba de la tasa de desempleo y la fuerte caída de ocupados registrada en el segundo trimestre del año, el Gobierno decidió esta noche que extenderá por 60 días más la prohibición a las empresas de despedir trabajadores, que vencía a fin de mes.



Fuentes del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, informaron que mañana saldrá en el Boletín Oficial el decreto con la extensión de la prohibición de despidos, por dos meses más, hecho que volvió a ser criticado por empresarios y cámaras privadas.



La decisión formal fue una respuesta al lúgubre dato del mercado laboral del segundo trimestre que difundió esta tarde el Indec, y que dejó el desempleo en 13,1%, una suba de 2,5 puntos en un año. La cantidad de ocupados cayó en casi cuatro millones, según los datos oficiales proyectados a todo el país por varios analistas del mercado laboral.



No obstante, casi el 90% de los que perdieron el empleo durante la cuarentena están en el sector informal (cuentapropistas y asalariados en negro). A ellos no los afecta el decreto para no despedir. En junio pasado hubo casi 300.000 trabajadores registrados privados menos que hace un año atrás, según los números del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).



"Impedir los despidos termina haciendo que las pymes, principalmente, bajen las persianas o que pasen a la informalidad. Lo que no se hace es contratar nuevos empleados", afirmó a este medio Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). El abogado laboralista dijo que hay cientos de miles de suspendidos y señaló que el Gobierno debe comenzar a pensar en un subsidio de desempleo, para no "afectar la delicada situación de las empresas, que muestran caídas de actividad de alrededor del 50%"



"La estrategia debe ser cambiada buscando conciliar protección al trabajadores con la no obstaculización de la generación de nuevo empleo. Ese nuevo empleo nunca va a llegar en la forma que queremos, en blanco, si no es encontrando un mecanismo adecuado", agregó.



"La informalidad hoy ronda el 50%. ¿Ese es el mercado de trabajo que queremos? Lo único que creció es el del empleo público, no el empleo privado que tiene que marcar el ritmo de la inversión, del crecimiento y de la recuperación del país", dijo Funes de Rioja.