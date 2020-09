Buscarán hoy dar dictamen al proyecto sobre deuda de provincias con Anses

El oficialismo buscará hoy emitir dictamen, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS), que contempla la renegociación de la deuda que 17 provincias tienen con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



La iniciativa contempla un cambio en el mecanismo de financiamiento del pago a los jubilados que adhirieron a la ley de Reparación Histórica, con el fin de evitar que se vendan los activos que tiene en su poder el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya que la norma aprobada durante el gobierno de Cambiemos contempla esa posibilidad en el caso de que no existan los recursos necesarios dentro del sistema previsional.



Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social y Seguridad Social- que conducen Carlos Heller y Marcelo Casaretto-convocaron para mañana a una reunión a las 15, donde recibirán a funcionarios del Anses y luego pondrán a la firma el respectivo dictamen



Fuentes del oficialismo señalaron que la intención es firmar el dictamen de esta iniciativa para poder tratarla en una sesión que se celebrará en los próximos diez días, y así permitir que el Senado la pueda convertir en ley antes de fin de septiembre.



Los mandatarios provinciales buscan acelerar la sanción de esta iniciativa para poder encarar negociaciones con el Anses para renegociar los préstamos que otorgaron con el respaldo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y cuyo cobro, que se hacía reteniendo fondos coparticipables, está suspendido por 45 días.



El oficialismo tiene garantizada el despacho de mayoría ya que la iniciativa tiene el respaldo de los bloques provinciales, mientras que Juntos por el Cambio definirá en las próximas horas qué postura asumirá sobre el proyecto girado por el gobierno nacional.



El vicepresidente de la comisión de Previsión, Alejandro Cacace, dijo a Telam que van proponer modificaciones sobre el pago de la ley de Reparación Histórica y sobre los préstamos a las provincias y señalo que "si el oficialismo no accede presentaremos dictamen de minoría"



Esa iniciativa establece un plazo de noventa días para negociar los prestamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono a ocho meses, donde se tendrán en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación,.



La iniciativa prevé que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.



En este marco, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, cada jurisdicción "cederá en garantía las sumas que le corresponda percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos" y determina que los acuerdos de refinanciación "deberán incluir una opción de conversión del capital adeudado a un bono con vencimiento", sostiene el proyecto.



Con respecto a la Reparación Histórica, el proyecto determina que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en el Gobierno de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses.



Además, se crea el Fondo Fiduciario Público "Programa de Inversiones Estratégicas", cuyo objeto será invertir en sectores estratégicos para el Estado Nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.



El proyecto determina que la ANSES-FGS invertirá $100.000.000.000 en el Fondo Fiduciario Público.



Otro punto clave del proyecto es que la Anses no cobrará los intereses de los créditos, cuyo cobro están suspendidos desde el 1 de enero de este año, y fija que el pago de las cuotas se hará respetando las condiciones originales en las que el crédito fue otorgado.