Multan a funcionario que llevaba familia a una toma de tierra: Su explicación

En las últimas horas hubo un incidente de tránsito y de entrada a la provincia de Río Negro de un funcionario nacional. El vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, a quien le retuvieron el vehículo por no tener seguro cuando trasladaba a una familia desde Pilcaniyeu (un poblado ubicado a 75 kilómetros de Bariloche) hasta al asentamiento mapuche de Villa Mascardi, intentó convencer a los inspectores municipales para continuar su recorrido y ante la negativa aseguró que detrás del operativo había una "motivación política".En el primer diálogo que mantuvo con el personal que participaba del control, el funcionario reconoció que trasladaba a la familia (compuesta por dos adultos y dos menores) desde un paraje cercano a Pilcaniyeu hasta el asentamiento que la lof Winkul Lafken Mapu tiene en Villa Mascardi.La camioneta Toyota Hilux dominio PBL 394 color blanca con cúpula circulaba por ruta 40 cuando el Centro de Monitoreo Municipal, a través de las cámaras de seguridad, la detectó y brindó los datos al cuerpo de inspectores con el objetivo de que se realice el control correspondiente.El operativo estaba en el acceso este a Bariloche, en un barrio denominado Las Chacras, a 10 kilómetros del centro de la ciudad lacustre, el cual desde la semana pasada funciona las 24 horas. Allí se desempeñan efectivos de la Policía de Río Negro, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y también inspectores del municipio de Bariloche.Fueron estos últimos quienes, siguiendo la sugerencia del Centro de Monitoreo, detuvieron la marcha del vehículo que conducía Pilquimán. Lo primero que consultaron los inspectores fue de dónde venía y hacia dónde iba, y la respuesta del funcionario fue contundente: desde un paraje rural cercano a Pilcaniyeu hasta el asentamiento de Villa Mascardi.Los trabajadores que dependen de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Bariloche solicitaron al funcionario la documentación del vehículo y allí surgió que el mismo no contaba con seguro de terceros obligatorio para poder circular.accedió a un audio en el que Pilquimán intenta, por todos los medios, continuar su recorrido hacia el destino que él mismo había mencionado."Hablé con el Secretario de Gobierno y entiende que puedo seguir circulando y mañana (por este lunes) entrego el comprante del seguro" sostiene el funcionario, en diálogo con los inspectores. Además reconoció haber intentado hablar con el Intendente Municipal Gustavo Gennuso y funcionarios del área de Tránsito de la comuna aunque "no me están atendiendo".En el audio al que accedió este medio consta que Pilquimán asegura que "estamos trabajando, mi trabajo es ir y venir, y el seguro me lo tiene que proveer la provincia. ¿Cómo me la van a retener" señaló, haciendo mención al secuestro del rodado.Los inspectores realizaron consultas ante sus superiores para determinar los pasos a seguir y la orden que recibieron de parte de las autoridades municipales fue clara: "hay que secuestrar el vehículo".Informado sobre la decisión el funcionario insistió: "quién dijo eso, quien es el jefe que da la orden". El vicepresidente del organismo nacional intentó realizar varios llamados telefónicos para revertir la medida, aunque sus gestiones no tuvieron éxito."Pasa un montón de gente con diferentes cuestiones de tránsito y demás, y justo me detienen a mí por no tener un comprobante. Te pido que me des un tiempo hasta mañana" dijo, intentando una vez más continuar su recorrido.Pero los inspectores que intervinieron en el operativo le informaron que transitar con el seguro para terceros es una obligación e insistieron en el riesgo que representa circular con esa irregularidad. Pero Pilquimán interrumpió al trabajador municipal: ".. ya sé?. ya sé. Eso ya es reiterativo, eso ya lo sé. No me lo repitas porque lo sé".A las 22.30 los inspectores confeccionaron dos actas, de infracción (Nº 462679) y de constatación (Nº 86762), donde consta que el vehículo fue retenido por el faltante del seguro y le entregaron una copia al funcionario, momento en el que aseguró "hay una movida política detrás, estoy seguro. No me atiende nadie" haciendo referencia a los llamados frustrados que realizó a distintos actores políticos de la ciudad lacustre.El director de Tránsito del municipio, Carlos Catini, mencionó otra irregularidad en la que recayó el funcionario al negarse a firmar la declaración jurada obligatoria para poder ingresar a la ciudad, teniendo en cuenta que tiene domicilio en otra jurisdicción.Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, dialogó con medios de prensa y coincidió con Pilquimán en que el secuestro del vehículo "estaba preparado" y aseguró que "sabían que iba a ingresar a la ciudad y lo estaban esperando".Tras el secuestro del vehículo oficial, dos autos particulares fueron hasta el puesto de control a buscar a la familia que se trasladaba en la Toyota Hilux. El conductor del auto que abordaron utilizaba un barbijo con una insignia mapuche y sería el que los trasladó hasta el asentamiento de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.El viernes pasado Pilquimán fue retenido en un control que realizaba el Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional en la ruta 40. Dos de los cuatro ocupantes del vehículo ? la misma Toyota Hilux que fue secuestrada el domingo- carecían de habilitación para poder circular, aunque el Juzgado Federal de Bariloche autorizó que continúan su recorrido.El INAI emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que la información que publicó Infobae es una "fake news" aunque el texto contradice la versión que Pilquimán brindó a los inspectores, una vez que fue retenido en el puesto de control. Fuente: (Infobae).-