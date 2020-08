La situación sanitaria y los incendios fueron los temas del gabinete provincial

Durante la reunión de gabinete de este lunes, que encabezó el gobernador Gustavo Bordet, se evaluó la situación epidemiológica de la provincia y los pasos a seguir. También se hizo un balance de las acciones para combatir del fuego en la zona de islas."El gobernador convocó a la reunión de gabinete para hacer un análisis exhaustivo de la situación epidemiológica de la provincia, y para monitorear la red sanitarias y los alcances que tiene en cada región de la provincia. Se trabajó particularmente con algunos datos de Paraná que preocupan, no solo en función del aumentos de casos sino también de camas ocupadas", dijo la vicegobernadora Stratta.Llamó luego a la reflexión de la población sobre la importancia de esta situación y dijo: "Nos parece importante que la población pueda dimensionar que tenemos circulación comunitaria en la ciudad de Paraná, y que cada vez que salimos el virus está circulando y tenemos riesgo de contagio", afirmó Stratta."Además de todas las estrategias que viene haciendo el Estado, seguimos apelando a responsabilidad de cada uno de los actores, nosotros desde la política, desde los Estados nacional, provincial y local, pero también la ciudadanía en general", remarcó la vicegobernadora.Informó que en la reunión también se realizó un monitoreo de la situación general de la obra pública en la provincia, en lo que tiene que ver con infraestructura escolar, ampliación de red de gas y de las rutas provinciales, entre otras.

Asimismo, indicó que en el encuentro el jefe de Policía realizó un balance de las actuaciones que el fin de semana se desarrollaron en algunas zonas del departamento Victoria, en el sur de la provincia y en la ruta nacional 168 donde personal policial y de bomberos estuvieron trabajando para mitigar el fuego que se genera en la zona de islas. Dijo que esos incendios se generan por "acciones irresponsables, que no están autorizadas, y permanentemente estamos trabajando para mitigarlo".Por su parte, el Jefe de Policía, el comisario Gustavo Maslein, se refirió a "los trabajo que realizó la Policía en el combate contra el fuego, más que nada en las islas frente a Rosario, Villa Constitución, Arroyo Seco. Este fin de semana fueron incesantes y en el que estuvieron trabajando personal dela Dirección de Delitos Rurales a través del área de Forestales". En ese sentido, se refirió al fuego que llegó cerca de una escuela ubicada en la zona frente a Arroyo Seco. "No se afectó la estructura de la escuela y viviendas de lugareños".Comentó luego que "también hubo fuego en la vera de la ruta 174. Se trabajó en coordinación con Seguridad Vial, la Departamental Victoria y Gendarmería para coordinar lo que es tránsito. También se colaboró con Santa Fe en lo que es la ruta 168 frente a nuestra provincia en el peaje. Estuvieron zapadores y bomberos voluntarios de la ciudad de Paraná. Son acciones que se desplegaron durante todo el fin de semana. Fue un trabajo muy arduo en lo que fue la brigada Forestal en todo lo que son nuestras islas del Paraná", remarcó.Informó luego que la colaboración de la provincia con Santa Fe "fue por indicación del gobernador Gustavo Bordet. Es un colaboración que se está haciendo en la ruta 168 porque sabemos lo que es el tránsito en el lugar, y también las islas que muchas son de jurisdicción Santa Fe para contrarrestar este fuego que tanto nos preocupa".Se refirió luego a las consecuencia y advirtió sobre "la sequía, la bajante del río y que las islas están secas". Mencionó la situación de Córdoba y en distintos lugares que está afectando la sequía.Consultado sobre las recomendaciones, el jefe de Policía precisó: "Más que nada en prevención de fuego, es tratar de no acampar en lugares donde generalmente lo hace la gente en las islas, en la vera de la ruta. En caso de haber fuego o humo que invada en las carreteras, la máxima precaución, acatar las indicaciones del personal que está destacado allí, bajar la velocidad porque a veces es nula la visibilidad".Luego indicó que se han "labrado innumerables cantidad de actas en el viaducto Victoria-Rosario, más que nada a aquellas personas que vienen desde Rosario a pasar el día a lugares de esparcimiento para que no ocupen estos lugares, no enciendan fuego".Por último, el funcionario dijo que se está trabajando con las fuerzas nacionales, provinciales y con la ayuda de algunos municipios. Se están haciendo operativos preventivos y se brinda consejos a lugareños y propietarios de islas en cuanto a la limpieza porque en este momento resultan muy peligrosas.

El gobernador Gustavo Bordet presidió este lunes la reunión de gabinete en el Centro Provincial de Convenciones en la que estuvieron presentes la vicegobernadora, Laura Stratta, los ministros de Salud, Sonia Velázquez, de Producción, Juan José Bahillo, de Economía, Hugo Ballay, de Desarrollo Social, Marisa Paira, y de Planeamiento, Marcelo Richard. Además, participaron el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, el Jefe de la Policía, Gustavo Maslein, la Directora Administradora de Vialidad, Alicia Benítez y el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari.