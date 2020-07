Dos provincias prevén que gran parte del alumnado regrese a las aulas en agosto

"La evaluación del regreso a clases es el día a día, trabajamos con 11 provincias para ello, lo que no quiere decir que se vaya a concretar", dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta durante la presentación de la Encuesta Nacional sobre la continuidad pedagógica.Trotta destacó que "Santa Fe proyecta el regreso en tres departamentos del norte con escasa densidad poblacional, también después Tucumán, Catamarca, La Rioja, con un regreso progresivo salvo en el departamento capital, Formosa, y la ruralidad de Corrientes con el peligro que representa tener a Brasil ahí cerca".Por otra parte el ministro aseguró que "el 18 de agosto se pondrá en marcha la primera parte de la plataforma educativa federal Juana Manso, vinculada a la administración de las aulas y con una aplicación de navegabiidad gratuita".En tanto, la secretaria de Evaluación Educativa, Gabriela Diker destacó que "no estamos conformes con lo que muestra esta Evaluación, ya que se evidencia la incidencia altísima de la desigualdad en las condiciones de acceso, aunque sí estamos muy conformes con la forma en que ha respondido el sistema educativo ante esta insólita realidad y en el marco de esta desigualdad"."No es culpa de la escuela o de un directivo sino ofrece un recurso tecnológico como una plataforma virtual Zoom para poder comunicarse, sino que la escuela ofrece lo que los hogares están en condiciones de recibir, por lo que estamos pensando las formas de continuidad del sistema virtual para llegar a los hogares aún en estas condiciones", dijo Diker.En tanto Luisa Brumana, directora de Unicef Argentina, organismo que colaboró para elaborar la encuesta "Hogares", dijo que lo que le llamó,más la atención "fue ese 10% que contestó que se conectó esporádicamente con los docentes por lo que existe la posibilidad latente de que los chicos no vuelvan a la escuela".