Prevén el retorno a las aulas a "corto plazo" en Entre Ríos: Müller dio detalles

La vuelta a las aulas, ¿para cuándo?

El presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, trazó un panorama en torno a lo que será la segunda parte del ciclo lectivo, que se inicia hoy en Entre Ríos. Dio detalles en cuanto al proceso de retorno a las aulas y de cómo se piensa organizar esta etapa.En diálogo con el programade, el funcionario admitió que el dictado de clases se retoma "en este contexto extraño e inédito" e indicó que "desde el CGE queremos acompañar la organización de contenidos y saberes para lo que resta del año. Por eso planificamos jornadas institucionales que se realizarán el jueves y viernes con directivos y supervisores de cada departamento, y el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima será con directivos y todos los docentes de la provincia", comunicó."Aun", remarcó.para garantizar en cada nivel y modalidad qué es lo que queremos que se priorice".Interrogado acerca de lo que dejó el cuatrimestre pasado, manifestó: "es una situación a todas luces difícil y negativa", pero resaltó "el gran compromiso de nuestros docentes para adaptarse y garantizar la continuidad pedagógica. De la misma forma, la familia".Reconoció que "hay un montón de dificultades que salen a la luz en momentos como estos y que se convierten en desafíos para el Estado, como lo es, principalmente, la conectividad. No somos de las provincias que estamos más atrasadas, pero hay una gran parte de nuestra sociedad que tiene dificultades para acceder a una buena conexión a internet y eso complicó la continuidad pedagógica. También se observa la falta de dispositivos tecnológicos. Muchas familias tienen más de un estudiante y cuentan un solo celular. Son cuestiones que quedan para trabajar, pero creemos que las escuelas han logrado dar una continuidad, con disparidades y desigualdades".Müller expresó que ", para ir al foco en aspectos en que notamos más dificultad desde lo pedagógico y educativo".Adelantó que "la propuesta es ponernos a trabajar en, similares a los distribuidos desde la Nación, que hagan foco en un relevamiento que hicimos para saber a dónde ha estado la imposibilidad de conectarse y donde hubo estudiantes que estuvieron semanas sin responder a sus docentes., resumió.No obstante, aclaró: "Tampoco queremos sobrecargar en la demanda a las familias, pero apostamos a tratar de achicar las brechas que existían y que la situación de pandemia tiende a agravar".Consultado durante el programasobre el retorno de las clases presenciales, el presidente del Consejo de Educación expresó que no quieren apresurarse con anuncios."Hay un protocolo marco que es el piso para organizar la vuelta a clases", dijo y adelantó que tienen la voluntad de dar a conocer esta semana cómo se implementará en Entre Ríos. La normativa provincial "respalda las decisiones nacionales para organizar en términos de", manifestó, a la vez que acotó que "el distanciamiento social, higiene de manos y el uso de tapabocas" serán claves, al igual que "evitar grandes aglomeraciones".Müller aseveró que el anuncio del momento de. Trabajamos contrarreloj para generar las condiciones y que sea breve el tiempo que pase entre el anuncio y la concreción de la vuelta" a las aulas.", confirmó Müller. Es por ello que expresó que, pero en primer lugar deberán manifestarlo las autoridades sanitarias."."Vamos a ser prudentes, pero nos vamos a ir organizando, porque", declaró enAcerca de la posibilidad de que el retorno se produzca en primer término solamente en algunas zonas de Entre Ríos, el funcionario se explayó: "El mapa de contagios ha variado. Hoy tenemos focos de contagio, lo que nos habilita a pensar que. En primer lugar deberá autorizarse el plan jurisdiccional desde la Nación, luego la Provincia tendrá cierta autonomía para irlo organizando".Por otra parte, confirmó que. La vuelta a clases impactará en esto", afirmó."Sabemos que los docentes y estudiantes han trabajado y eso debe ser pensado al definir la nota a fin de año. El debate empezará una vez acordado a nivel federal la vuelta a las aulas. Tendrá que ver con", informó."Lo que se perdió se puede recuperar. Pero en el. Lo más importante para los niños más pequeños es contenerlos desde lo emocional. Hay que suplir la falta de socialización que se ha generado por el aislamiento. Lo pedagógico es totalmente recuperable", sostuvo Müller, quien aconsejó: "No hay que reforzar la ansiedad, que es natural., porque es complicado prohibirles un abrazo o un juego".Para cerrar, el presidente del CGE comentó que "tenemos 1.418 establecimientos escolares. Estamos trabajando en infraestructura. La situación se ha complejizado, porque escuelas, como las rurales estuvieron muchos meses sin actividad. Estamos trabajando contrarreloj sobre todo en lo que hace a baños y provisión de agua. No vamos a apurar una vuelta a clases sin que las condiciones de infraestructura estén totalmente garantizadas".