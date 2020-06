"El desequilibrio que produjo Macri se agudizó con la pandemia", dijo Rubattino

La diputada provincial Paola Rubattino explicó la "génesis" de la crisis que atraviesa la provincia y subrayó que "el desequilibrio que produjo el gobierno de Macri se agudizó con la pandemia". Recordó que la quita unilateral de recursos coparticipables que llevó a cabo el ex presidente significó un "hueco fiscal" de 4.000 millones para Entre Ríos."Me parece que es interesante advertir la génesis de la situación social", señaló la legisladora de Gualeguay y recordó que en agosto de 2019, luego de perder las PASO, el gobierno del ex presidente Mauricio Macri quitó de manera unilateral recursos coparticipables a la provincia."Para Entre Ríos significó 4000 millones de pesos menos en seis meses, e implicó un hueco fiscal enorme que se agudizó con la pandemia", remarcó y sostuvo que previo a esa decisión del ex presidente, "veníamos trabajando mucho en el Estado, veníamos con una provincia que estaba manejando el equilibrio y control del gasto público".En ese marco, la presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados señaló que "los entrerrianos que hoy están viviendo horas muy difíciles", y que a raíz de la pandemia transitamos "una recesión económica enorme", por lo que "hay que tomar decisiones"."En esta enorme marea de situaciones hay que pensar y tomar una decisión. Creemos que la que nos ha pedido el gobernador Gustavo Bordet, en este marco y en esta contingencia, es la mejor", puntualizó Rubattino, y agregó que el proyecto de Emergencia Solidaria "nos habilita a poder pensar en todos".En esa línea, celebró que el proyecto de Ley establece "una prioridad que tiene que ver con la vida de los entrerrianos, apostar en el sistema sanitario y con todo lo que tienen que ver con una política de alimentos, porque la pandemia trae aparejado cuestiones vinculadas al trabajo, y que afecta indudablemente a los que menos tienen"."Me parece que el espíritu general de este proyecto de ley es importante para el contexto en que estamos todos los entrerrianos", continuó Rubattino, y sumó: "lo que se busca es llegar a todos los entrerrianos para que la provincia no entre en una situación complicada respecto de dar respuestas en materia sanitaria y previsional".Frente a ello "la ley que es progresiva porque apunta a los están pasando una situación mejor en la provincia de Entre Ríos, como las droguerías, las financieras y las grandes extensiones de campo", destacó la legisladora, y aclaró que en cuanto al sector público "alcanza principalmente a funcionarios que tienen que ver con la esfera pública más alta, judiciales, legislativos y del Ejecutivo. El 85 por ciento de los activos queda afuera"."El sistema sanitario en estos meses nos ha llevado mucha inversión, también los comedores que han trabajado mediante el sistema de viandas", reiteró Rubattino e hizo referencia al impacto en los gremios del sector privado: "hay entrerrianos que en esta caída de la economía la están pasando muy mal", frente a ello "el gobernador ha pedido un esfuerzo de todos. No son medidas simpáticas, pero hay que ver de dónde venimos".