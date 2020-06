El presidente suspendió el viaje que tenía previsto a Chaco

El presidente Alberto Fernández decidió esta tarde cancelar el viaje que tenía previsto hacer mañana a Chaco para inaugurar, junto al gobernador Jorge Capitanich, una sala de situación en el aeropuerto de Resistencia para el combate contra el coronavirus en esa provincia, tercera a nivel nacional en cantidad de contagios.



La recomendación del ministro de Salud, Ginés González Garcia, y de otras personas de su entorno frenaron el primer viaje que pensaba hacer el Presidente después de que la Unidad Médica Presidencial le recomendara no salir de la quinta de Olivos salvo "situaciones impostergables".



Desde la Casa Rosada afirmaron que Fernández participará de la inauguración, pero vía teleconferencia. De todos modos, una delegación encabezada por la viceministra de Salud, Carla Vizzoti, viajará a Chaco "para coordinar acciones operativas complementarias en el territorio", una provincia castigada por el virus como ninguna otra de la región. La delegación estará integrada por especialistas. "La videoconferencia constará de un desarrollo de contenidos e indicadores sanitarios y la evaluación del plan de acción ejecutado y a ejecutar durante las próximas semanas", agregó el propio Capitanich en su cuenta de Twitter, y agregó que la suspensión de la visita fue "acordada" con el Presidente.



Durante toda la mañana, en la Casa Rosada se negaban a dar precisiones, pero decían que el viaje seguía en pié. En paralelo, González García afirmaba que le había pedido al Presidente que no fuera a Chaco. "Quiere ir. Nosotros le decimos que no vaya por razones epidemiológicas, por razones de protección", dijo González García hoy a CNN Radio. "Quiere dar un apoyo en una provincia que está muy difícil", explicó el ministro. "Lo que me dijo es que, si va, no sale del aeropuerto", agregó.