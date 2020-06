Bordet: "Los gimnasios se habilitarán la semana que viene" en Entre Ríos

Política Habilitaron algunas actividades culturales y deportivas náuticas en Entre Ríos

"Tenemos un gran desafío en la post pandemia, que significa reactivar todo el sistema económico entrerriano y en eso van a encontrar a nuestra gestión, articulando políticas públicas con nuestros productores", señaló el gobernador Gustavo Bordet en el marco de su visita a Maciá.El mandatario, acompañado por la vicegobernador Laura Stratta y el intendente Juan Diego Conti, estuvo en la escuela agrotécnica Nº 51 para las apertura de sobres de las obras de ampliación de ese edificio, que tiene un presupuesto de 23.648.380 pesos; y también de la reconstrucción del acceso a Maciá desde la ruta 6, en casi 12 kilómetros, cuyo presupuesto oficial de 375.518.177 pesos.En la oportunidad, el mandatario señaló que "son tiempos difíciles e inéditos los que nos tocan pasar, que nadie podía suponer que nos íbamos a encontrar, pero estamos para trabajar desde el conjunto, superar las adversidades y la única manera es hacerlo coordinadamente y solucionando los problemas que se nos van presentando"."Tenemos un gran desafío en la pos pandemia, que significa reactivar todo el sistema económico entrerriano y en eso nos van a encontrar a nuestra gestión, articulando políticas públicas con nuestros productores", enfatizó.Al respecto, precisó que "hoy en Entre Ríos está funcionando más de un 90 por ciento del total de la actividad económicas, industria, comercio, servicios; nos faltan pocas actividades, los gimnasios se habilitarán la semana que viene, y otras que se habilitarán muy pronto".En cuanto al sector turismo, "que ha sido el más golpeado y que todavía hay más incertidumbre de cuándo se podrá retomar", afirmó el Gobernador.Bordet dijo que "es una alegría poder estar nuevamente en Maciá, la última vez fue con la inauguración de la escuela José María Paz que había comprometido al inicio de la gestión anterior y que culminamos".Recordó que en aquella oportunidad "habíamos anunciado la concreción de la obra de la escuela agrotécnica y hoy estamos en una etapa importante, porque no sólo se hicieron las previsiones presupuestarias sino que también se está realizando la apertura de la licitación con lo cual comenzaremos las obras en poco tiempo una vez adjudicadas y cumpliremos con el compromiso".En cuanto a la otra obra, indicó que también fue un compromiso en oportunidad de su visita a la localidad "ya que era necesaria la repavimentación del acceso a Maciá por la ruta 6, porque había varios accidentes de tránsito, algunos de ellos con fatalidades. Son 12 kilómetros con un monto de 375 millones de pesos, que es mucho, pero al ver la necesidad y que las vidas humanas no tienen ningún precio, hemos decidido hacer la obra y hoy estamos realizando la apertura de sobres para la repavimentación"."Tenemos el compromiso de trabajar en conjunto la municipalidad y la provincia para poder seguir desarrollando más acciones que hacen falta en la ciudad, para estar al lado de los productores de miel, con quienes hemos desarrollado una actividad intensa, y de otros sectores productivos", destacó.Por su parte, el intendente Juan Diego Conti señaló que "hoy es un día inolvidable que va a marcar un antes y un después en la vida de muchos maciaenses. Desarrollé casi toda mi carrera docente en esta casa y la verdad que esta es mi casa, así que siento una satisfacción enorme porque se de la necesidad imperiosa de la ampliación de estas aulas que va a ser en beneficio de todos nuestros gurises".Afirmó que "hace mucho se viene peleando por esto, viajes interminables, la cooperadora", y recordó que cuando asumió, en una en una reunión de intendentes en el mes de enero, "me arrimo a al señor gobernador y le digo: qué pasa con las aulas; y textuales palabras el gobernador, me dijo: `Juan Diego hay que ir a los bifes`, y los bifes se ven plasmados hoy en día".Por eso, agregó, "siento una profunda emoción, no solamente con eso sino con la decisión del gobernador y de Alicia Benítez de concretar de una vez por todas ese pedido que viene de años, de gestiones anteriores, de vecinos, de productores, de que se hagan realidad esos 12 kilómetros nuevos que son imprescindibles para la vida comercial nuestra también. A eso le sumamos que son las dos primeras obras del año en la gestión nueva que estoy inaugurando y que el gobierno de Entre Ríos ha puesto en marcha y va a hacer realidad en la ciudad de Maciá".Por último, agradeció "en nombre mío, de la comunidad educativa de la escuela agrotécnica y de los cientos de productores y vecinos que van a ver hecho realidad ese sueño que se venía postergando hace mucho tiempo".También estuvieron presentes en el acto, los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Producción, Juan Jose Bahillo; el presidente del Consejo General de Eduación, Martin Müller; la titular de Vialidad, Alicia Benitez; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo; el senador provincial Omar Migueles; el diputado provincial Juan Navarro; y el rector de la Escuela Agrotecnica, Pablo Buchhamer, entre otros.Antes de finalizar su visita, el mandatario recorrió la obra del Jardin Maternal de la escuela N° 20 J.J Urquiza, que forma parte del programa de construcción de jardines de infantes que el gobierno nacional anterior había abandonado y que retomó la gestión del gobernador Bordet a través de la UEP. Se trata de una obra de 8,5 millones de pesos que lleva un 86 por ciento de ejecución.La obra de la escuela contempla la construcción de seis aulas, núcleos sanitarios para alumnos, un baño para discapacitados y áreas de administración con sus correspondientes sanitarios. Se ejecutará una construcción de 651,39 m2 cubiertos, con un sistema de fundación de bases arriostradas con vigas de fundación, con pilotes intermedios, columnas, vigas de encadenado en todo el perímetro y las dos paredes longitudinales del interior del edificio.El proyecto se basó en el pedido de las autoridades del establecimiento, dado que año a año ha aumentado la matricula en gran número.En cuanto a la obra de reconstrucción del acceso a la localidad de Maciá, desde la ruta provincial 6, en una longitud aproximada a los 12 kilómetros, tiene un presupuesto oficial de 375.518.177 pesosEl camino existente tiene una calzada pavimentada con material bituminoso en estado de deterioro avanzado sobre una base de suelo calcáreo de anchos y dimensiones variadas que tiene una insuficiente respuesta estructural. A raíz de esto se considera el reciclado de estos materiales. Una vez ejecutada la capa reciclada destinada a trabajar como sub-base, se prevé construir sobre dicha capa una base de suelo calcáreo, posteriormente se ejecutarán una base de material asfáltico y carpeta de material asfáltico, conformando así el paquete estructural de la nueva obra, el cuál soportará las cargas del tránsito previsto.