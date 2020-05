FESTRAM expresó su preocupación por la economía de los trabajadores municipales

Mario Barberan, secretario General de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipal (FESTRAM), manifestó la preocupación por "la acuciante realidad de muchos municipios entrerrianos".

El dirigente municipal agrego que "la FESTRAM, que tiene representación activa en más de 40 municipios de la provincia, realiza un seguimiento de estas situaciones que hoy se ven contenidas por las limitaciones a realizar Asambleas y medidas de fuerza, sino esto no se vería tan tranquilo y silenciado en los medios de comunicación, pero no podemos soslayar los niveles de creciente conflicto que se están generando y que tarde o temprano van a estallar", dijo Barberán



Además, agregó que "sabemos de la ayuda de la Provincia adelantando las coparticipaciones, pero en el ámbito Nacional y Provincial las soluciones del déficit muchas veces son con fondos frescos, no adelantos ni préstamos, hasta las empresas privadas reciben créditos a varios meses", señaló en un comunicado enviado a este medio.

Respecto las diferentes realidades de los municipios, Barberán manifestó que "hay municipios que se manejaron correctamente y otros, no tanto; algunos con nuevas autoridades y otros reelectos; pero lo que es seguro que al trabajador les caen con Emergencia, Recortes de Sueldos, Adicionales, Aplazamientos de Paritarias, No Cumplir con el Mandato Constitucional de Pcia, Pagos parciales y fuera de fecha de Sueldos, etc; persecución Gremial y Laboral;"



Y destaco que "las familias de los trabajadores municipales reciben menos ingreso en un marco de inflación creciente y más aún en alimentos, la pregunta es: cómo piensan que va a terminar este estado de situación, y ni hablar de lo que será Junio con el aguinaldo, que siempre se espera para tapar agujeros de cuentas pendientes", explicó Mario Barberan.



Sobre la actual situación económica expresó que "para los municipales en general, que están en línea de pobreza, siendo generosos con el calificativo, al igual que la mayoría de empleados públicos, acá y en casi el 95% del país, para nosotros la emergencia económica familiar por los ingresos, tiene varias décadas y por eso el nivel de aguante es mucho menor y alertamos sobre esa condición, que llevara a que no importe la pandemia si no le das de comer a tu familia", concluyó en el comunicado enviado a este medio.