Prevén dotar de computadoras con conexión a Internet a todos los estudiantes

Autoridades educativas nacionales y referentes de la industria de la computación avanzan en la implementación del plan de conectividad "Juana Manso", que prevé dotar de computadoras con conexión a Internet a todos los estudiantes del país, informó el Ministerio de Educación de la Nación



Para ello se reunieron el ministro de Educación Nicolás Trotta, el secretario de Industria, Ariel Schale; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; y las cámaras y los empresarios de la industria de la computación.



"Conformamos un equipo de trabajo entre Gobierno y las empresas de fabricación de computadoras de industria nacional para avanzar en el nuevo plan de conectividad Juana Manso", dijo Trotta.



Y añadió: "Creemos que es fundamental no solo reactivar la industria para garantizar puestos de trabajo, sino ponerlo al servicio de la educación argentina que está transitando un momento muy particular en este contexto".



Por su parte, Shale aseguró que "es muy necesario poder integrar a todos nuestros chicos y chicas y reducir así, la brecha y poder aportar, desde la industria nacional, las soluciones de conectividad y de acceso a una mejor tecnología en cada uno de nuestros hogares"



En tanto, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, indicó la importancia que hubiese tenido la continuidad del plan Conectar Igualdad en este contexto excepcional y haber fortalecido la industria.



"Si no se hubiera descontinuado la política educativa e industrial como se hizo en los años anteriores, los chicos de las escuelas públicas estarían en condiciones de recibir contenidos digitales aún en la pandemia. El Banco Nación aporta y aportará el financiamiento para las empresas nacionales que así lo requieran", precisó. (Télam)