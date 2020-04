Cuarentena: Analizan autorizar otras actividades en la provincia

El coordinador general del Ministerio de Producción y Turismo, Ricardo Armocida, detalló en la conferencia de prensa virtual realizada este domingo las 11 actividades que fueron autorizadas a funcionar en Entre Ríos a través del decreto nacional, en el marco de la cuarentena, y dijo que la decisión va en concordancia con la progresión de la enfermedad del coronavirus. Indicó también que se seguirá evaluando la posibilidad de incorporar otras actividades.



El funcionario se refirió a la decisión administrativa nacional por la cual se amplía la lista de actividades exceptuadas de cumplimiento con las restricciones previstas para afrontar la crisis sanitaria, e informó que a las actividades ya autorizadas se incorporan 11 nuevas "que surgen del consenso generado entre el gobierno nacional y las provincias".



Precisó que se permiten las siguientes actividades: cobranza de servicios de impuestos con su modalidad on line o turnos previstos tomando todos los recaudos al respecto; atención en las oficinas de rentas provinciales con sistemas de turnos y guardias mínimas; la actividad registral nacional y provincial con la misma modalidad antes dicha; venta de mercaderías ya elaboradas en comercios minoristas sin atención al público sino a través de venta electrónica, redes sociales o Whatsapp y con delivery, a través del mismo comercio o tercerizando el servicio.



Además se habilitan las atenciones médicas y odontológicas programadas, con carácter preventivo o para dolencias crónicas, con el formato de turnos previamente establecidos, al igual que los laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico de imágenes y ópticas. También las compañías aseguradoras, bajo la modalidad virtual, y los peritos en materia de accidentología; y los establecimientos para la atención de las víctimas de violencia de género.



En materia productiva, indicó que deberán contar con el aval del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación aquellas actividades vinculadas a la exportación de actividades que aún no están permitidas aún pero pueden lograr una conversión. "En la provincia hay un caso de una empresa del norte que por gestiones del gobernador Bordet y el ministro Bahillo se pudo implementar oportunamente y se replica en esta decisión administrativa", informó Armocida.



Dijo que todos los procesos industriales específicos que quieran ser incorporados deberán hacer una presentación ante la provincia, nosotros lo elevamos al Ministerio de Salud y al COES y ellos evalúan su pertinencia, luego con el aval nacional es incorporado.



En relación a las actividades que no están entre las permitidas, dijo que se seguirá evaluando la posibilidad de incorporarlas en la medida que el COES indique que es pertinente y con el aval final del gobierno nacional.



Finalmente, resaltó "la importancia del trabajo de fiscalización en la aplicación y cumplimiento de las medidas sanitarias en las actividades permitidas para que efectivamente se cumplan, porque si hay un relajamiento la posibilidad de circulación del virus aumenta y eso lleva a que tengamos que revocar esa posibilidad de exclusión. Para ellos es muy importante el trabajo con los intendentes". Servicios Por otro lado, recordó el decreto emitido días atrás que suspende los cortes en el servicio energéticos a todos los usuarios provinciales, incluyendo a los clubes deportivos y efectores de la cultura. "Esto no es una condonación de deuda sino que es una suspensión a los cortes previsto o a los cortes por no pago de facturas, las cuales pueden ser consideradas por tres cuotas consecutivas o alternadas durante los 180 días que dura el efecto de la medida", aclaró el funcionario.