Coronavirus: Esperan que la primera quincena de mayo sea la más crítica

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó que la sociedad cumplió "mayoritariamente" con el aislamiento social y obligatorio dispuesto por el Gobierno para mitigar la pandemia de coronavirus, y definió a quienes no acatan esa norma como "irresponsables".El funcionario sostuvo también que el presidente Alberto Fernández "cree" que el pico de la enfermedad "va a estar sobre mediados de mayo", y si bien aclaró que "en todos los ejercicios de evolución no hay precisión", el Poder Ejecutivo se prepara para afrontar el mayor índice durante la "primera quincena de mayo"."Los argentinos están haciendo un enorme esfuerzo quedándose en sus casas y cumpliendo con este aislamiento obligatorio", subrayó.Asimismo, el funcionario indicó que durante esta noche realizó un patrullaje sobre la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana y sólo advirtió "concentración" en el puente Pueyrredón, que cruza el Riachuelo y conecta la Capital Federal con la ciudad de Avellaneda."Hay un grado de conciencia social muy alto", insistió el ministro de Defensa.Además negó que los miembros de las Fuerzas Armadas vayan armados a repartir alimentos: "La tarea que hacemos de apoyo comunitario es sin armas, no tiene ningún sentido repartir alimentos con armas#.