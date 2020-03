Cuarentena por coronavirus: Cada día de parate cuesta unos $34.000 millones

Economía Anunciarán rebaja de aportes patronales para empresas afectadas por cuarentena

Los efectos económicos de la cuarentena para mitigar la expansión del coronavirus ya comienzan a sentirse, en especial en la base productiva y entre los trabajadores menos protegidos. Las pymes temen que la cadena de pagos -en los eslabones que van desde proveedores hasta salarios- se corte. Estimaciones privadas calculan que cada día de parate en la actividad cuesta unos $34.000 millones.Los sectores productivos declarados no esenciales no contaron con ingresos en los últimos días y tener que afrontar el pago de cheques desde este jueves podría ser muy desafiante para sus finanzas. "Nos van a asfixiar y liquidar", advirtió un alto directivo de una entidad que nuclea a pymes de todo el país en declaraciones a TN.Las pymes, al igual que la mano de obra que no forma parte de los trabajadores en relación de dependencia, son los primeros sectores que se resquebrajan en medio de la pandemia. El Gobierno anunció medidas -sociales, jubilatorias, fiscales, tarifarias, económicas y crediticias- para tratar de contener el impacto sobre distintos sectores.De todas formas, según estiman las consultoras privadas, la aparición de la pandemia empeora cualquier proyección de desempeño de la economía para 2020, que ya de por sí implicaba una retracción.Los economistas de Ecolatina, por ejemplo, creían que -antes del coronavirus- la caída del PBI sería de 1,5% este año. Solo con el impacto conocido de la pandemia, el retroceso calculado se duplicó. Elypsis también actualizó su proyección de contracción del PBI cercano al 3%.EcoGo, por su parte, hizo una estimación sobre cuánto dinero "deja de producir" la economía mientras están vigentes las medidas de distanciamiento social. El aislamiento voluntario como el que rigió hasta el jueves pasado tenía un costo diario de $11.000 millones. La cuarentena total, de $34.000 millones por día.EcoGo incluye otro elemento para analizar la trayectoria potencial de la economía: un eventual default. Según distintas simulaciones, en el caso en que la negociación de la deuda evite una cesación de pagos y que la cuarentena y el distanciamiento social no funcionen, la caída de la economía llegaría al 4%.En el peor escenario -sin acuerdo con acreedores y con default, y con medidas de aislamiento que no cumplieron su función- el derrumbe económico llegaría al 7%.Matías Rajnerman, de Ecolatina, le explicó a TN.com.ar que las consecuencias de un parate se miden de forma "exponencial". "Si sigue la cuarentena va a ser más grave el impacto. En caso de que se extienda, el efecto negativo es mayor, porque son cada vez son más personas que no pueden pagar sueldos y empresas que no pueden pagar sus deudas", comentó.Por su lado, Martín Kalos, de Elypsis, opinó que "tenés un freno abrupto" de la actividad y que "probablemente cuando se empiecen a levantar (las restricciones), podés tener una recuperación en V", en referencia a un repunte pronunciado que compensa una caída fuerte."Eso sin olvidar que hace 2 años que estamos en recesión. Esto significa que la economía no se recupera ni con facilidad ni al nivel previo. Nuestra hipótesis es que va a seguir habiendo medidas, porque el pico de la pandemia va a tener lugar en mayo. En definitiva, se espera un deterioro social muy fuerte sobre una estructura social y productiva muy golpeada en los últimos años", completó Kalos.