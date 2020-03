Trotta: "Si los especialistas nos dicen que suspendamos las clases, lo haremos"

"Yo ejecuto las recomendaciones de las principales autoridades epidemiológicas", explicó el ministro de Educación, Nicolás Trotta., y afirmó enqueAdvirtió que, asesorado por los "mejores" expertos en sanitarismo del país.En ese marco,"Los expertos que trabajan con nosotros, que son los mejores referentes sanitaristas del país, nos dicen en este minuto que por ahora es mejor así, que suspender las clases no va a tener ningún impacto positivo", explicó el funcionario.Asimismo detalló que la eventual entrada en contacto de los chicos con mayores "puede ser un riesgo adicional para las personas mayores" y agregó: "No es mi opinión: lo dicen nuestros expertos en base a la experiencia de países que van varios escalones adelantados en la batalla contra el coronavirus".El Comité Interministerial de seguimiento del coronavirus resolvió este viernes no suspender las clases en ninguna modalidad porque los niños "no son suceptibles de adquirir la enfermedad y pueden convertirse en efectores de salud en sus familias para multiplicar allí la prevención contra el Covid-19", aunque el Ministerio de Educación de la Nación ya prepara contenidos virtuales a utilizarse en caso de que se resuelva la suspensión del ciclo lectivo.En este aspecto,