Coronavirus: El Gobierno nacional confirma que no se suspenderán las clases

No cerrar las escuelas

"No son grupos vulnerables"

Vuelos

El ministro Ginés González García confirmó que no se suspenden las clases pese a la declaración de emergencia sanitaria nacional por la pandemia de coronavirus. El funcionario dijo que "cerrar las escuelas sería contraproducente", según consideraron los expertos. Se debe a que "no hay circulación comunitaria" del virus.Tras las medidas que anunció el Gobierno el jueves por la noche, el gabinete interministerial se reunió este mediodía con expertos epidemiólogos e infectólogos en la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández encabezó el encuentro. Los gobernadores pudieron seguirlo a través de un link que puso a disposición Presidencia para conocer en detalle la conversación.González García dijo en una conferencia de prensa posterior que "la medida que tuvo más consenso en la reunión interministerial fue el no cierre de los establecimientos educativos"."Los chicos no son un grupo vulnerable y, cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos y, además, que los chicos estén en la calle es riesgoso", aseguró el funcionario.Más allá de la directiva nacional, cada provincia tiene la facultad para determinar el curso del ciclo lectivo, ya que las escuelas están en la órbita de las jurisdicciones. Por ahora, solo Jujuy y Misiones decidieron suspender las clases por los próximos 14 días.Este viernes se reunirán todos los ministros de Educación para garantizar la continuidad del ciclo lectivo. La cita está programada para las 14 en el Palacio Sarmiento.Ángela Gentile, parte del comité de expertos, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Gutiérrez, explicó: "Nosotros no tenemos circulación comunitaria. No somos Italia y no somos China. Tiene que quedar claro porque si no se está mirando lo que están haciendo países en diferente situación epidemiológica".Del mismo modo, agregó: "Los chicos no son grupos vulnerables. En la evidencia internacional no presentan mortalidad, pero son activos transmisores. La escuela es un ámbito muy importante para generar procesos de prevención. Los chicos deben ser agentes de cambio. Muchas veces motivan conductas en los adultos".Gentile advirtió que la decisión "no es estática" y que dependerá de la evolución que tenga la epidemia en los próximos días. "Que hoy no se considere necesario suspender, no quiere decir que en dos días, una semana o dos, haya que adoptar la medida. Hoy no parece conducente cerrar escuelas".Por su parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni , aclaró que las operaciones en aeropuertos serán restringidas a partir del próximo martes. "A partir del martes, solo lo volará Aerolíneas con los vuelos regulares que tenemos a Europa y a Estados Unidos. Al no tener vuelos a China, Irán y Corea del Sur, confiamos en los controles que se hagan en los ingresos a Europa", dijo.