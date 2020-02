Realizarán convocatoria para elegir Defensor del Pueblo

El Concejo Deliberante de Paraná está preparando el decreto de convocatoria para un nuevo concurso a fin de elegir el defensor del Pueblo de Paraná (titular y adjunto) y el defensor de Adultos Mayores. El año pasado, tras la jubilación del titular del organismo Luis Garay y el cumplimiento del mandato del adjunto Pablo Donadío, la gestión anterior realizó una convocatoria pero no hubo acuerdo entre los concejales y no se lograron las designaciones. Por ello, desde noviembre del año pasado la institución se encuentra acéfala.



Según lo anunció el secretario del Concejo Deliberante, Gerardo Pastor, el viernes de la semana pasada comenzaron a delinear la convocatoria de postulantes y estimó que en los próximos días la estarían dando a conocer. Asimismo, adelantó que quienes se presentaron como candidatos el año pasado podrán hacerlo nuevamente en esta oportunidad. Declaraciones El anuncio se conoció luego de que el ex defensor adjunto, Pablo Donadío, hiciera fuertes declaraciones en medios de comunicación criticando la situación de acefalía del organismo y denunciando un supuesto intento de establecer mediante un decreto funciones especiales para algunos empleados.



"Está circulando un borrador de decreto por el cual el Concejo Deliberante querría imponer una serie de actividades y funciones al personal de planta permanente, lo que sería una intromisión absoluta al rol de la Defensoría", aseveró Donadío. Luego agregó: "Aparentemente, la presidencia del HCD lo que quiere es distribuir funciones, tareas en distintos empleados soslayando la normativa. Solamente un defensor del pueblo podría otorgar funciones distintas a quienes estén trabajando ahí dentro. Al no existir un defensor es el director general el que debe cumplir esa función. Nadie lo puede suplantar ni siquiera quien ocupa la presidencia del HCD".



Por otra parte, Donadío lamentó el estado de acefalía en el que se encuentra la institución. Es que, según aclaró, está trabajando con empleados de planta que reciben las inquietudes y reclamos de los vecinos de Paraná pero "no pueden tomar ninguna decisión, no tienen poder de emitir una recomendación al intendente municipal, no pueden llamarle la atención al poder político. Es que no hay un defensor y a eso sólo lo puede hacer el defensor del Pueblo. Tampoco se ha elegido defensor del Adulto Mayor. Por lo tanto hoy es una institución que está funcionando con una cierta inercia pero que no puede tomar decisiones". Detalles Pero, en declaraciones a radio La Voz, Pastor aseguró que se están ultimando todos los detalles para que la convocatoria para elegir el nuevo defensor se publique prontamente.



"El viernes se inició el procedimiento para llegar a la convocatoria y lo estaremos publicando en estos días porque hay que articular algunas cuestiones de fecha porque se establece un cronograma. A raíz de la cantidad de feriados que tendremos en los próximos meses, queremos articular todo para que no se superpongan los plazos. Estaremos sacando la norma entre mañana y el miércoles. Todo lleva una instancia de publicación y de convocatorias. Plazos que están previstos", subrayó.



Indicó después: "Vamos a hacer la convocatoria a inscripción, y concomitantemente se va a producir la designación de los miembros de la Comisión de Enlace y eso va a permitir avanzar con el procedimiento de la elección de defensor, defensor adjunto y defensor de Adultos Mayores".



Precisamente, con respecto a la constitución de la Comisión de Enlace (integrada por concejales y es el nexo entre la Defensoría y el Concejo Deliberante) aclaró que debe crearse durante el desarrollo de una sesión ordinaria. "Y el período ordinario de sesiones comienza en marzo y se extiende hasta noviembre. Es decir: no ha habido hasta ahora ninguna sesión ordinaria y por eso no se constituyó la Comisión de Enlace", aclaró.



Asimismo, hizo notar que se trata "de una situación atípica" ya que el estado de acefalía de la Defensoría del Pueblo no ha sido prevista en la legislación vigente. "Es una situación anómala" "Paraná fue uno de los pioneros en tener la figura del defensor del Pueblo y en todo el país es reconocido el trabajo del defensor que acá se ha venido desarrollando. Durante septiembre, octubre y noviembre (del año pasado) se desarrolló el concurso para defensor, pero lamentablemente por razones que nos exceden no hubo consenso. Se requieren los 2/3 de la totalidad del cuerpo. De los 15 concejales se necesitan 10 votos. En esa situación el 26 de noviembre se terminó el mandato del adjunto. Nos encontramos con una situación tan anómala que inclusive cuando el legislador previó la figura del defensor no previó su acefalía", aseguró el secretario del HCD.



Al ser consultado si se podría haber establecido una prórroga del mandato de Donadío precisamente para evitar la acefalía, Pastor respondió: "La ordenanza no lo prevé. Entiendo que como Donadío estaba inscripto en el concurso (como postulante) prorrogarle el mandato iba en desmedro de los otros concursantes. Al no haber acuerdo, los otros concursantes podrían haber argumentado que la situación fue puesta de tal manera que se sabía que se podía prorrogar el mandato del defensor que estaba. Esta es mi opinión personal". (El Diario)