Alberto Fernández: "No estamos aumentando ninguna retención"

Economía Productores agrarios analizan acciones tras subas de retenciones

Tras los cambios en las retenciones, el presidente, Alberto Fernández, pidió a los productores y representantes del sector que "no se inquieten", pero remarcó que "todos deben hacer un esfuerzo" frente a la crisis."Lo que estamos haciendo en dejar en pie las retenciones que puso [Mauricio]Macri. No estamos aumentando ninguna retención", dijo el jefe del Estado en diálogo con Radio Mitre."Macri había puesto una limitación con una suma fija de cuatro pesos por dólar en un momento que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy", agregó."No estamos agregando más retención o poniendo más retenciones", remarcó Fernández.El Presidente les pidió a los representantes del campo y productores que "no se inquieten porque las retenciones por las que se generó todo este revuelo son las que existen".