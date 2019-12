Martín Guzmán ya se reunió con la titular del FMI Kristalina Georgieva

El ministro de Economía, Martín Guzmán hace dos semanas que se vio con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, según confirmaron fuentes del organismo.



Dicho encuentro Guzmán lo hizo en su carácter de futuro ministro de Economía, es decir con el mandato del entonces presidente electo Alberto Fernández.



En esa oportunidad, Guzmán se interiorizó de la característica del acuerdo que tiene Argentina con el organismo como, se supone, le habrá trasmitido su preocupación por la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento del acuerdo, que en la práctica, ya está suspendido.



Cabe recordar que el FMI no efectuó el desembolsa de los u$s 5.400 millones correspondientes a la última revisión llevada a cabo por el equipo presidido por, en ese entonces, Roberto Cardarelli.



Guzmán en tanto mantuvo la reunión con el reemplazante el venezolano Luis Cubeddu.



No se conocieron detalles de lo conversado y la especulación es que más detalles sean brindados por el ministro Guzmán en su primer encuentro con la prensa.