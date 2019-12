Sandleris renuncia al Banco Central a partir del 10 de diciembre

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris renunció a partir del 10 de diciembre próximo, cuando se espera que Miguel Ángel Pesce lo reemplace en el cargo. "La tradición argentina es que al elegirse un nuevo Gobierno, éste designe a las autoridades del Banco Central", justificó.



Durante su última conferencia de prensa desde la sede de la entidad, Sandleris anunció: "Estamos presentando la renuncia yo y quienes me acompañan, que se hará efectivo desde el 10 de diciembre", dijo al comenzar su discurso de despedida. El funcionario enfatizó que en los países del mundo "no ocurre esto" (de dejar el cargo en sintonía con el cambio de presidente), pero que "en nuestro país esto sucede".



Sandleris consideró que la "renuncia allana el camino para que le presidente (Alberto Fernández) cuando asuma tenga absoluta libertad" y prometió que contará con su total colaboración en la transición.



"Una de las frustraciones es no haber logrado alcanzar un consenso acerca de cómo construir una moneda sana", remarcó Sandleris en la conferencia de despedida. Asimismo, dejó un consejo para su sucesor: "Con el FMI hay que tener paciencia, es muy burocrático".



Durante la conferencia de prensa, también apuntó a "la falta de un consenso básico sobre la importancia de construir una moneda sana y cómo lograrlo". "Deseo que las futuras autoridades logren hacerlo y rompan con esta tradición", subrayó.



Asimismo, realizó un balance de gestión, Sandleris señaló que "en los últimos dos períodos presidenciales, nuestro país está en el podio de los países que menos crecieron y que más inflación ha tenido".



Miguel Ángel Pesce ocupó interinamente la presidencia del Banco Central entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2010, tras la destitución de Martín Redrado, a raíz del conflicto suscitado por la implementación del Fondo del Bicentenario.