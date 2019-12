Frente de Todos: Proclamaron a Máximo Kirchner como jefe de bloque de Diputados

El numeroso cónclave tuvo lugar en el edificio anexo de la Cámara baja, y más allá de la expectativa por el mensaje del futuro mandatario y del flamante jefe de bloque, también cobraron especial significado las palabras de quien le pasará la posta al líder de La Cámpora, Agustín Rossi, quien se despidió y le dejó un par de consejos a Kirchner.



El cuarto orador fue el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien ya tenía acuerdo para ser ungido titular de la Cámara de Diputados en reemplazo de Emilio Monzó, cargo en el que será oficializado este miércoles en el recinto.



Más allá de las formalidades, el acto sirvió para reunir por primera vez a la mayoría de los diputados de las diversas tribus peronistas y afines que conformarán el Frente de Todos: la bancada liderada por Kirchner tendrá un piso de 120 integrantes.



Finalmente, los tres diputados misioneros del Frente de la Concordia no se acoplarán al esquema como sí ocurrió en el Senado con la jugada de Cristina Kirchner, pero la novedad es que sí se subirán al barco los tres legisladores puntanos que responden a Adolfo Rodríguez Saá.



Y también podría seguir creciendo con la incorporación de la diputada del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Alma Sapag.



En diálogo con NA, un diputado del Frente de Todos reveló que las cuentas preliminares, que terminarán de cerrarse este miércoles durante la sesión preparatoria, arrojan "un total de 121 diputados" y aseguró que van a "ser más", lo que consagra a la futura bancada como primera minoría.



En su exposición, parecida a un pase de mando, Rossi (quien volverá a estar al frente de la cartera de Defensa) reconoció "la militancia" de Máximo Kirchner y en base a su experiencia le recomendó que disfrute de su trabajo.



A su turno, el líder de La Cámpora rescató el valor de la unidad y le pidió a los diputados que no pierdan contacto con sus respectivas provincias.



Por su parte, Fernández hizo un racconto del proceso de unidad del peronismo que llevó a la conformación del Frente de Todos y a la victoria electoral de octubre, y en ese sentido destacó como crucial el gesto de apertura que tuvo Cristina Kirchner.



El ex jefe de Gabinete también elogió a Máximo Kirchner y recordó anécdotas de los primeros tiempos del Gobierno de Néstor Kirchner.

"Máximo era la conciencia crítica porque nos criticaba a Néstor y a mí cuando nos sacábamos fotos con determinadas personas impresentables", habría dicho Fernández, según pudo reconstruir NA a partir de fuentes cercanas al diputado camporista.



En el encuentro también fueron de la partida, ente muchos otros, el senador electo Oscar Parrilli y los diputados Felipe Solá -quien renunciará a su banca para asumir como canciller-, Daniel Scioli (próximo embajador en Brasil), Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Mónica Macha, Juan Cabandié, Leopoldo Moreau, Carolina Moisés, Daniel Filmus, Mayra Mendoza y Roberto Salvarezza.

NA