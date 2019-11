El justicialismo unifica el bloque en el Senado nacional

El senador formoseño José Mayans será el nuevo jefe del bloque peronista que se unificará en una sola bancada, en la que trabajarán juntos legisladores que responden al presidente electo, Alberto Fernández, a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner y a los gobernadores.



La decisión de entronizar a Mayans se tomó durante una reunión de la que participaron algunos de los senadores que respaldaron abiertamente al presidente electo, y que habían dejado en claro que no querían unificar la bancada con el kirchnerismo.



Durante el encuentro, del que participaron Caserio y Mayans, además de los chubutenses Juan Mario Pais y Alfredo Luenzo, y del jujeño Guillermo Snopek, el senador por Córdoba les anunció que pensaba aceptar la propuesta de Fernández de integrar el Gabinete Nacional a partir del 10 de diciembre.



Sin embargo, no les indicó cuál podría ser su destino en el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional.



Asimismo, les trajo el pedido del mandatario electo de aceptar la unificación de la bancada en un solo bloque y no en un interbloque, como habían propuesto algunos legisladores.



Los senadores presentes, además, tomaron como una ganancia en la negociación con el kirchnerismo que el presidente del oficialismo en el Senado sea uno de ellos, y por eso apoyaron la futura designación de Mayans.



Desde la victoria electoral del 27 de octubre, se especuló con que la jefa de los senadores justicialistas fuera la mendocina Anabel Fernández Sagasti, integrante del bloque kirchnerista Frente para la Victoria y una de las fundadoras de la agrupación La Cámpora en la provincia cuyana.



"La situación no está para andar disputando espacios políticos", resumió uno de los legisladores presentes al finalizar la reunión.



El próximo martes se realizará la presentación oficial del futuro bloque Justicialista (un día antes de la ceremonia de jura), que tendrá, al menos, 39 integrantes: dos más que el quórum necesario para sesionar.



El interbloque de Juntos por el Cambio, por su parte, contará con unos 29 senadores.



Al margen de ambas bancadas quedarían los dos representantes del Frente Renovador de la Concordia y el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá.



Fernández le había ofrecido ayer a Caserio, uno de los más duros opositores a la idea de unificar bloques con el kirchnerismo, un lugar en su equipo de trabajo.



Unos días antes, el cordobés había declarado que si había "alguna indicación" de Fernández o de Cristina Kirchner para unificar, el bloque lo iba a hablar.



"Somos dirigentes, siempre hay una diferencia entre dirigentes y empleados. Nos gusta discutir nuestras ideas", había dicho Caserio.



Sin embargo, tras recibir la propuesta de Fernández argumentó que iba a "pensarlo", porque se trataba de "un ministerio para Córdoba", aunque describió que la relación con el gobernador peronista Juan Schiaretti "es fría".



Con la salida del senador cordobés, quien tenía dos años más de mandato, se resolvió la situación en el bloque.



La reemplazante de Caserio será la actual Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López.