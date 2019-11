UPCN se reunió con Stratta y Ballay para pedir suplencias extraordinarias

UPCN realizó una asamblea en su sede gremial que tuvo como finalidad comunicar a los trabajadores lo acontecido en la reunión que se llevó a cabo ayer con los ministros de Desarrollo Social y Economía, Laura Stratta y Hugo Ballay, respectivamente. "Dicha reunión, se realizó a raíz del reclamo que vienen llevando adelante los compañeros dependientes, en su mayoría, de la Dirección de Comedores Escolares", explicaron en un comunicado enviado a este medio.



"Los trabajadores están atravesando una situación de conflicto que comprende distintos reclamos. En primer lugar, una realidad que se vive en todos los comedores de la Provincia es la precarización: prestan servicio bajo la figura de "suplentes transitorios". Para subsanar esta situación que viene desde hace años, UPCN propone la creación de la figura del "suplente extraordinario", en el ámbito del Ministerio de Desarrollo, como se hizo en Salud, ya que representaría un avance en derechos para los compañeros, sin generar mayor impacto en el presupuesto, y en una segunda etapa, se les debería reconocer la estabilidad", explicaron desde el gremio.



"A su vez, se habló de los avances de la Comisión para la regularización de los contratados de obra. Por otro lado, a raíz de la implementación de la apertura de comedores escolares los días sábado, no existe una circular que establezca claramente la compensación y criterios de trabajo, dando lugar a interpretaciones arbitrarias", indicaron desde UPCN.

En cuanto a este punto, la Ministra Stratta "se comprometió a elaborar la circular rápidamente. Por último, se reclamó el pago de la antigüedad a los suplentes y la paritaria sectorial de Desarrollo, pedida en mayo por UPCN, ambos compromisos asumidos en el marco paritario", se afirmó en el escrito enviado a este medio.



En este contexto, "los trabajadores en asamblea no descartan la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza que hasta el momento quedaron en suspenso, de no concretarse avances por parte del Gobierno", adelantaron desde UPCN.