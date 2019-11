Bordet anunció que insistirá en la redistribución de regalías de Salto Grande

Entrega de viviendas

Compromiso de continuidad de trabajo

Familias de trabajadores accedieron a su vivienda

El gobernador Gustavo, y una mayor participación en la conducción de la CTM.Así lo hizo saber, tras la inauguración de viviendas XX de Septiembre, en el departamento Nagoya ante una consulta del periodismo local. "Ambas acciones nos permitirán desplegar las obras necesarias para diversificar la matriz energética y repensar el cuadro tarifario", dijo el gobernador Gustavo Bordet.Resaltó queEn este sentido, precisó que en la actualidad Salto Grande genera una energía donde la distribuidora Camesa le paga el kilovatio a 440 pesos y esa misma distribuidora se lo vende a Enersa, la empresa provincial de energía a 1900 pesos., explicó el mandatario quien precisó queEn este sentido, puntualizó quePuntualizó que "es un reclamo central, que insistimos todo este tiempo y no tuvimos éxito y que nos hemos comprometido en el acta que firmamos en Rosario con el nuevo presidente, Alberto Fernández".Bordet entregó viviendas a diez familias en XX de Septiembre. Con éstas suman 157 las unidades habitacionales inauguradas por el gobierno provincial en el marco del programa Primero tu Casa. Las mismas tuvieron una inversión de 13.342.610,53 pesos con recursos íntegramente provinciales."A estas políticas de construcción de viviendas queremos darle una continuidad en la gestión que viene, y estamos muy entusiasmados de poder realizarlo", afirmó.También manifestóAl respecto, Bordet expresó: "Esto no es un cambio de nombre, que pasan de Junta de Gobierno a comuna, esto significa un cambio sustancial, porque, con lo cual esto garantiza que haya más fondos para poder prestar más y mejores servicios, en XX de Septiembre y en otras varias juntas de gobierno que pasan a ser comunas"."A esto lo hacemos porque cumplimos con nuestra Constitución, que establecía la creación de comunas; lo hicimos en una etapa para determinadas juntas de gobierno y lo seguiremos haciendo progresivamente para otras", reafirmó.El mandatario reiteró además: "A mí me gusta mucho compartir con los vecinos de cada localidad sus vivencias, sus cosas cotidianas, y estar hoy aquí también representa una oportunidad para poder seguir trabajando en muchas más obras y cosas que se necesitan".Por lo demás, felicitó a las diez familias que recibieron su vivienda: "Se hacen con un programa que decidimos financiarlo íntegramente con fondos provinciales, porque veíamos que se habían dejado de construir viviendas. Y era necesario retomar la construcción por dos motivos: primero, porque hay muchas familias que necesitan acceder al techo propio, y segundo, porque las viviendas generan empleo y trabajo en el sector de la construcción"."Decidimos hacer este plan de 1.000 viviendas que estamos desarrollando en toda la provincia y rápidamente nos pusimos en marcha. Por eso, desde que empezó el plan hasta ahora pasó apenas un año y lo hicimos también pensando en las pequeñas localidades", explicó el gobernador."Afortunadamente el plan dio buen resultado. Las cuotas que las familias pagan por las viviendas se actualizan de acuerdo al aumento de salario que se da al empleado público, con lo cual se garantiza que sean accesibles, que no ocurra como pasa con las actualizaciones bancarias y financieras, y esto garantiza que a la vez la gente que paga la cuota pueda constituir un fondo para que otras familias vuelvan a tener con este plan la posibilidad de más viviendas en todo el territorio", subrayó.Por último, el mandatario indicó: "A las familias les deseo que puedan habitar estas viviendas con su familia, con salud, mucha prosperidad y la mejor ventura para quienes hoy tienen esta oportunidad. Y para aquellas que todavía no han accedido a la vivienda, reitero el compromiso de seguir trabajando".La presidenta de la Junta de Gobierno de XX de Septiembre, Adriana Hernández, agradeció la presencia al mandatario entrerriano. "Hoy es un día muy importante para los vecinos", aseguró."No han sido años fáciles los que nos han tocado vivir. Han sido cuatro años de desidia, con problemas, pero tenemos un gobernador que es responsable, acciona y trabaja por aquellos que más necesitan", reflexionó Hernández. A su vez destacó que "las viviendas que se entregan a diez familias han sido construidas con recursos de la provincia, gracias a la gestión del gobernador, a su administración y su transparencia"."El gobernador se ha hecho presente a lo largo y ancho de la provincia, llevando soluciones no solo de viviendas, sino atendiendo cada área y cada necesidad que la gente tiene", continuó la presidenta de la Junta.Y sobre el final Hernández mencionó que la Junta de Gobierno pasará a ser comuna el 10 de diciembre y esto brindará "muchas posibilidades de hacer cosas": En ese sentido, manifestó: "Tienen mi compromiso, mi responsabilidad y saben que cuentan conmigo para solucionar cada problema que hoy no podemos solucionar por falta de recursos".El presidente del IAPV, Marcelo Casaretto, dijo que "el gobernador Gustavo Bordet dispuso la asignación presupuestaria para hacer el programa provincial Primero tu Casa y nuestro desafío fue hacer un programa que fuera, por lo menos, cuatro veces más eficiente que los de Nación. Es decir, la demora de cuatro años para un plan de vivienda, se redujera a un año o menos"."Tenemos 2600 casas entregadas en un año y medio. Por una decisión de nuestro gobernador y pensando en las familias entrerrianas, todas estas viviendas se terminaron con recursos provinciales, a pesar de que la mayoría eran cofinanciadas con Nación" remarcó el funcionario, que acotó: "Además, tenemos 50 obras en ejecución, con más de 1200 viviendas que se están construyendo y 1000 que vamos a comenzar en las próximas semanas".Casaretto agradeció "la confianza y el respaldo" del gobernador Bordet. "Se cumplieron los plazos previstos, XX de Septiembre tiene sus viviendas, las empresas entrerrianas trabajaron, se crearon fuentes de trabajo y se generaron ingresos para las familias de los trabajadores, además de acceder a la casa propio 10 familias de trabajadores que muchas veces no puede obtener a un crédito, pero sí a su casa cuando tiene la mano tendida del Estado. Esta es nuestra responsabilidad y compromiso", concluyó.En esta localidad se ejecutaron dos viviendas monoambientes, cuatro viviendas de un dormitorio; y cuatro viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptadas para situaciones especiales. Asimismo, en XX de Septiembre, durante la actual gestión provincial se entregaron otras 10 unidades habitacionales.Acompañaron al gobernador durante la actividad, que también incluyó una recorrida por la escuela Nº5 Ayacucho, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna; el diputado provincial José Allende; y la senadora electa Flavia Mariana.