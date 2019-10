"Esperemos que se desarrolle todo con transparencia", dijo Bordet

"Las expectativas son que pueda votar la mayor cantidad de gente en todo el territorio de la provincia, y que los comicios se desarrollen con tranquilidad como se ha venido dando", dijo el gobernador Gustavo Bordet al emitir su voto en la escuela Vélez Sarsfield de la ciudad de Concordia."Las escuelas están abiertas, hay alguna amenaza de lluvia pero esperamos tener una buena jornada electoral en la provincia", indicó en diálogo conTras ello, indicó que "probablemente viaje a Buenos Aires y estaré atento y siguiendo los comicios como siempre lo hago en cada acto electoral, después pendiente del resultado que se vaya dando".Consultado sobre su decisión de esperar en Capital Federal los resultados, Bordet explicó que el candidato a Presidente, Alberto Fernández fue quien lo invitó cuando estuvo en el cierre de campaña días atrás en Mar del Plata. "Personalmente me invitó a que lo acompañe el día de hoy en Buenos Aires y lo estoy evaluando, depende de la lluvia porque hoy no hay vuelos y tengo que ir en auto"."Esperamos tener un buen porcentaje de votantes en esta jornada", dijo Bordet e hizo hincapié en el tema del escrutinio teniendo en cuenta lo sucedido en las PASO. "Esperemos que, tal cual se prometió, se desarrolle todo con transparencia y que a las 21 sepamos cuál es la tendencia para evitar cualquier tipo de dudas sobre el comicio electoral".Finalmente, Bordet agradeció "a todos los fiscales que están trabajando en las mesas y controlando que los comicios se desarrollen con normalidad y lo hacen con mucha dedicación y no cobran un solo peso, es un acto de militancia que uno valora muchísimo".