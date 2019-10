Bordet saludó a los deportistas entrerrianos que compitieron en los Juegos Evita

Deportes Adaptados

La delegación entrerriana obtuvo en la Final Nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata 39 de oro, 25 de plata y 19 de bronce."El deporte es un gran formador de personas, de valores como el esfuerzo, la solidaridad, la disciplina y la constancia; y hoy nuestros jóvenes nos han dado nuevamente una lección de superación y entrega con su muy buen desempeño en esta instancia final. Son el orgullo de toda la provincia y la reafirmación de que apoyar el deporte es apoyar el futuro", expresó el mandatario entrerriano, Gustavo Bordet.La Final de los Juegos Evita se desarrolló en Mar del Plata del 6 al 11 de octubre, y convocó a 20.000 deportistas de todo el país. Es una de las competencias deportivas más convocante de América Latina.Desde Entre Ríos partió una delegación de 850 personas con deportistas de entre 10 y 18 años, entrenadores, delegados, coordinadores y personal de la Secretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Social, que participaron de 36 disciplinas deportivas convencionales y siete adapatadas."Más allá de los logros deportivos y las medallas que dan cuenta de los exitosos que son como deportistas, los abrazo desde el corazón por el esfuerzo y la dedicación. Todos son nuestro orgullo", publicó este viernes el gobernador Gustavo Bordet en su cuenta de Facebook."Sabemos que los lazos de compañerismo que se tejen a lo largo de todo el recorrido que implican los Juegos Evita, son una huella trascendental para los miles de jóvenes entrerrianos que participaron en cada una de las instancias. Por eso más que nunca queremos reafirmar nuestro compromiso con el deporte como política de Estado, como parte de un Estado presente, que promueve no sólo del desarrollo económico, sino también el desarrollo social y humano en todos sus aspectos", completó, luego, Bordet.Deportes ConvencionalesMEDALLAS DE OROSebastian Tomassi - Atletismo, Lanzamiento De MartilloDylan Van Der Hock - Atletismo, 800 Metros Llanos - Sub17Santiago Schuvartz - Atletismo, Heptatlon Sub17Santiago Schuvartz - Atletismo, Pentatlon Sub17Victoria Zanolli - Salto En Largo (Record Nacional Con 6,09 Mts.)Ana Luz Sarli - Atletismo, Lanzamiento De Disco Sub17Dylan Van Der Hock - Atletismo, 3000 Metros Sub17Paulina Sánchez - Atletismo, Salto En Alto Sub14Nair Segovia - Atletismo, 2000 Metros Sub14Guiliano Rossi - Atletismo, Hexatlon Sub14Lucas Boni, Facundo Dun, Rastelli Mateo Y Schuvarz Santiago - Atletismo, 4X100 SUB17Martina Arnold - Bádminton Sub14Marcos Godoy, Joaquín Fernández, Matías Passadore Y Santino Bach - Basquet 3x3 Sub16 MasculinoLara Abud - Canotaje Slalom Sub14 FemeninoEquipo De Canotaje Sub14 Femenino - Copa De Oro - Sexto Año Consecutivo (Record Nacional)Florentina Segura - 200 Metros Combinados - Sub14 FemeninoFlorentina Segura - 200 Metros Libres - Sub14 FemeninoFlorentina Segura - 100 Metros Pecho - Sub14 FemeninoNicolás Migoni, Marcos Maili Y Thiago Allendez - Tenis De Mesa Sub14 MasculinoMEDALLAS DE PLATALucas Bonnin - Atletismo - Salto En Largo - Sub17Belen Badaracco - Atletismo - Lanzamiento De Martillo - Sub17Bautista Villalba - Atletismo - Lanzamiento De Martillo - Sub14Ana Luz Sarli - Atletismo - Lanzamiento De Bala Sub17Equipo Atletismo Sub14 FemeninoEquipo Atletismo Sub17 MasculinoValentina Arrua, Valentina Bertín, Aitana Flores, Irina Guerrero, Ayelén Medrano, Sofía Micheloud, Iara Navarro, Iara Salcedo, Ariadna Soñéz Y Melani Zaragoza - Básquet 5X5 Sub17 FemeninoEquipo De Canotaje Sub14 MasculinoRomán Peralta, Facundo Bais, Felipe Detler, Román Ferreira, Agustín Herrera, Lautaro Godoy, Sebastián Vera, Thiago Vega, Maximiliano Franco, Thiago Feresin, Matías Barzola, Adolfo Lorenzón , Felipe Senger, Emiliano Itkin, Agustín Panicalli Y Elías Barzanti - Fútbol Masculino Sub16Florentina Sigura, Camila Zalazar Alvarez, Lautaro Almirón Gabioud Y Jeremías Karle - Natación Equipo A - 4x50 Libre Relevos MixtosSantiago Roig - Levantamiento De Pesas Sub15 MasculinoJuan Diaz - Levantamiento De Pesas Sub15 MasculinoMilagros Pradeiro - Patín Artístico Sub14 FemeninoSantino Lesaca, Agustín Elizalde E Irineo Fonseca - Pelota Paleta Sub16 MasculinoMEDALLAS DE BRONCEEmily Dechant - Atletismo - Salto En Alto - Sub17 FemeninoEugenia Badaracco - Atletismo - Lanzamiento De Martillo - Sub17 FemeninoAgustin Schuvartz - Atletismo - Lanzamiento De Martillo - Sub14 MasculinoSantiago Fellay, Valentín Marai Delaloye, Danilo Niz, Giuliano Rossi Y Rodrigo Saboredo - Atletismo - 5x80 Sub14 MasculinoEquipo Atletismo Sub14 MasculinoDíaz Santino - Bádminton Masculino Sub14Sebastián Olano - Judo 44kg. Sub14 MasculinoSantiago Challio, Sion Fernández, Uriel Schmuckler Y Facundo Latute - Básquet 3x3 Sub14 MasculinoJosefina Miro Belgeri, Florentina Sigura, Catalina Traverso Y Camila Zalazar Alvarez - Equipo De Natación - 4x50 Libre Sub16 FemeninoCamila Zalazar Álvarez - Natación Sub14 FemeninoAlexander Lazza - Natación 200 Metros Combinados Sub16 MasculinoEquipo De Natación Femenino Sub14 - Copa De BronceCristian Villaverde - Gimnasia Trampolín - Sub12 MasculinoVictoria Compes - Patín Artístico Sub14 FemninoBelén Aruga, Julieta Aruga, Micol Etcheverry, Eugenia Pereyra, Martina González, Bernardita Frickel, Mia Domínguez, Luciana Erbes, Valentina Cian Y Guadalupe Afranchino - Vóley Sub15 FemeninoMEDALLAS DE OROMaria Moreno - Lanzamiento De Bala - Sub16Samira Medina - Salto En Largo - Sub16Camila Fernandez - 80 Metros Llanos - Cat. Motor Sub14Camila Cepeda - Lanzamiento De Bala - Sub16Paula Ibarra - Natación 50mts. Espalda - Sub16Paula Ibarra - Natación 25mts. Espalda -Sub16Serena Abraham - Natación 25 Mts. Libre - Cat. Motores Sub16Chung Martinez Lee Tomas - Natación 25 Mts. Libre - Sub16Chung Martinez Lee Tomas - Natación 50 Mts. Libre - Sub16Dara Muñoz - Lanzamiento De Bala - Sub18Samira Medina - 80 Mts.- Cat. Motores Sub16Lucas Muller, Mateo Barrios, Alfonsina Elizalde Y Valentina Eggs - Básquet Adaptado 3x3 Sub16Milagros Bernat - Salto En Largo - Sub18Camila Fernandez - Lanzamiento De Bala - Sub14Xiomara Diaz Ramos - Salto En Largo - Cat. PC Sub14Sofia Casse - Salto En Largo - Disminuido Visuales - Sub14Lautaro Martinez - 100 Mts. - Sub18Brisa Moya - 100 Mts. Cat. Motores Sub18Dara Muñoz - 100 Mts. Cat. Motores Sub18Milagros Bernat - Salto En Largo - Sub18MEDALLAS DE PLATAAndrea Santo - 80 Mts. (No Computable)Sofia Casse - 80 Mts. - Cat.T12Xiomara Diaz Ramos - 80 Mts. -PC Sub14Antonella Datto - 100 Mts.- Sub14Sergio Canali - Natación Estilo Crol 25 Mts.Sergio Canali - Natación 25 Mts. LibreMilagros Polliand - Natación Pecho 25 Mts. - Sub16Ezequiel Cabaña - Lanzamiento De Bala - L36 - Sub18Maria Moreno - 80 Mts. Silla De Ruedas - Sub16Enzo Roldan - Salto En Largo - Disminuido Visual Sub18Agustin Bordet - Lanzamiento De Bala - Sub18Enzo Roldan - 100 Mts. Disminuido Visual Sub18Ramiro Caballero - Salto En Largo - Disminuido Visual Sub14Milagros Bernat - 100 Mts. T12 - Sub12Brisa Moya - Salto En Largo - Sub18MEDALLAS DE BRONCEJuan Cruz Dato - Salto En Largo (No Computable)Ramiro Caballero - 80 Mts.- Sub14Milagros Polliand - Natación 25 Mts. PechoMilagros Polliand - Natación 25 Mts. LibreCamila Cepeda - 80 Mts. - Sub16Lujan Viviani - Lanzamiento De Bala - Sub16