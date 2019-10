El Ventilador: pobreza, estadísticas y propuestas

¿Quién responde en tiempos de transición?

"Es innegable que cuando hay mayor pobreza y desocupación crecen los índices delictivos y eso no es estigmatizar a las personas"

El concejal David Cáceres

"Cualquiera sabe que el negocio se vale de los soldaditos cuya cantera es la pobreza"

El periodista Jorge Riani

"Paraná debería tener una transparencia activa en sus números; con la tecnología es fácil"

La consultora Analía Varela

"De ninguna manera los trabajadores tienen que ser la variable de ajuste"

"No todos los pobres están metidos en la droga ni se dedican a delinquir"

El periodista Javier Aragón

"Hay un pobre cada seis minutos en los últimos ocho meses"

El locutor Alejandro Abero

"Está bajando la edad de inicio de consumo de drogas"

El panelista Mariano Kohan

"El debate sobre la pobreza debería ser transversal a cualquier color político"

El conductor del programa, Lalo Foncea

"Hay chicos que no tienen otra opción que 'ser soldaditos'"



La periodista Luz Alcain

"No creo que sea la única salida salir a vender droga porque se quedaron sin trabajo"



La periodista Ana Tepsich

Así,Bajo el lema "Comer es un derecho, no un privilegio", el programa se basa en 5 ejes fundamentales y Fernández aseguró que lo pondrá en marcha si asume la Presidencia el 10 de diciembre.Pero las, fueron cobrando fuerza y se encendieron con declaraciones polémicas.DesdeEl candidato con mayor cantidad de votos para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, dio su visión sobre la salida que encuentran algunas personas ante la falta de trabajo para no caer en el hambre.Pobreza y hambre, un flagelo que atraviesa de lleno a la Argentina desde hace tiempo. Una realidad inocultable que más de un candidato usó y usa como foco y objetivo principal en los discursos y propuestas de campaña.Los meses avanzan desde las elecciones en Paraná que dejaron establecido a un nuevo intendente electo, pero aún faltan otros meses hasta la toma de posesión de estas nuevas autoridades.La transición se hace larga y, lejos de favorecer a un balance detallado y a un pase ordenado de gestión, el resultado en este tiempo pareciera ser a la inversa.Desde deficiencia en la recolección de la basura, reconocida por las propias autoridades municipales, hasta enormes baches con tamaños de piletas en algunos barrios, las quejas se hacen sentir cada vez con más fuerza.Los caños que se rompen y dejan a media ciudad sin agua ya son noticia habitual y hubo barrios donde se pudo ver a los vecinos mismos recolectando los residuos.Lo cierto es que, más allá de las oposiciones políticas y de los tiempos que marca la Ley Electoral, los vecinos de Paraná reclaman hoy respuestas ante un sinfín de reclamos., opinó que ""."La gestión de Mauricio Macri ha ampliado enormemente la pobreza. Los porcentajes pueden ser discutibles, debatibles, quizás las estadísticas le quitan rostro a la pobreza y a la marginación.", dijo.Asimismo, indicó que "Es una realidad y todos estamos de acuerdo en que la única solución es la educación, el generar las mismas condiciones para todos"."Estamos hablando de pobreza, de hambre. En Paraná el estado fue cómplice de que las bandas proliferen y que los chicos en los barrios a veces no tengan otra alternativa por no tener posibilidades", agregó.Por otra parte, señaló que "".Sobre la situación local, explicó que "lo que sufrimos los vecinos de Paraná hoy por hoy es la consecuencia de estos tres años y nueve meses del gobierno de Varisco y la alianza Cambiemos que ha tenido un sinfín de desmanejos, sobre todo de las finanzas públicas, que han llevado a que estemos en la situación de hoy. Lo que se sufre es por falta de recursos para poder arreglar los vehículos que llevan adelante la recolección de residuos."."Esto pasó porque en el medio hubo una campaña electoral donde el intendente anunció e inició un sinfín de frentes de obra que no tenían su correlato presupuestario y que las inició producto de promesas de campaña y por el ingreso masivo de agentes de personal. Hoy en día se privilegia pagar sueldos", dijo.", indicó.Asimismo, señaló que "lamentablemente el intendente tiene las facultades para hacer este tipo de cuestiones que le fueron concedidas cuando se aprobó el Presupuesto. Él puede redeterminar partidas y demás. Cuestiono que muchos actos no se hicieron bajo las normativas vigentes y pueden ser declarados nulos".Tenemos potestad de pedir informes, somos los que votamos la ordenanza de Presupuesto, tenemos el deber de ejercer un rol de contralor contra el ejecutivo, pero nos hemos visto imposibilitados de hacer porque no tenemos la información. Después de dos años llegaron algunas respuestas que han sido muy escuetas y no han respondido las preguntas. En tres años y nueve meses jamás hemos tenido una reunión con el intendente", remarcó., indicó que "Todos los días encontramos números como por ejemplo la caída de la actividad industrial o cierre de empresas que son muy simbólicas en el país"."Para hacer cualquier política efectiva tenés que hacer un buen diagnóstico.Esto no quiere decir que todos los pobres van a ir vender droga ni delinquir. Cualquiera sabe que el negocio se vale de los soldaditos cuya cantera es la pobreza", dijo.Por otra parte, remarcó que "Kicillof dijo que en los barrios hay pobreza y muchos chicos acuden a la droga ante la imposibilidad. Vidal le contestó pero habló de otro extremo, que son los ricos que manejan el negocio de la droga.".Sobre la situación local opinó que "es beneficioso que los períodos de transición sean más cortos. Está faltando una práctica de diálogo que es evidente y la gente lo sufre".expresó queCreo que en algún momento es el debate que tenemos que exigir a todos los representantes del pueblo".Varela puso relevancia en que "Será intendente a partir del 10 de diciembre y ahí verá", puso de manifiesto ante los mensajes de los televidentes.Del mismo modo apuntó: ", hoy con la tecnología es muy fácil hacerlo, todo los días se tiene que actualizar la información".Hay otra forma, dijo Varela, que esLa dirigente política y candidata a diputada nacional, Nadia Burgos (MTS) manifestó: "El hambre es la consecuencia de la aplicación de políticas que se llevan adelante por parte de los gobiernos, sucesivamente.".Después ese modelo económico se aplica en políticas que hacen que por ejemplo, en el período de Macri, aumentara un 300 % la inflación, un 1000 % los tarifazos. ¿Cuánto es la pérdida de poder adquisitivo acumulado?", consideró.Para la dirigente política,"La droga es una opción en tanto el Estado es cómplice del crimen organizado. Termina siendo una opción porque el estado, que es quien genera la pobreza, está involucrado en ese tipo de criminalidad. Ni la pobreza es delincuencia, ni la pobreza es drogadicción", juzgó.De la misma manera dijo que "si acá hay gente que roba y genera la pobreza, se está hablando del FMI, de los especuladores, los bancos, que son los responsables directos de que tengamos los índices de pobreza que tenemos"."No hay una realidad que falta plata, que no hay solución, que en Argentina no se puede salir adelante, la realidad es que todo eso existe, pero se lo están fugando. Mientras nosotros sigamos sumidos a los organismos internacionales, a la lógica de la ganancia, la pobreza va a seguir existiendo. Lo que hay que revertir es juntamente eso, por esto decimos que es un problema de modelo", consideró asimismo.Para Burgos, respecto de la situación en Paraná, "Asimismo dijo que "el tema se resuelve muy fácil, agilizando la forma en que se ingresa la municipalidad. Debería ser por concurso, cosa que no sucede, y esto no pasa, no porque lo está inventado la izquierda, no pasa porque hay una decisión política de que no pase, porque los trabajadores siempre están atados a las gestiones"."Veníamos hablando en el programa de la pobreza? ¿por qué no dicen cuánto cobra cada contratado?, ¿por qué no dicen de cuánto es el salario del trabajador municipal? Creo que es importante si estamos en una emergencia tal, que lo visibilicemos", expuso Burgos.Y en relación a si el intendente o si el Concejo Deliberante puede hacer algo, quiero decir que esta ciudad, como el resto de las ciudades de Entre Ríos, desde 2008, están incumpliendo la Constitución.Las cosas que hoy se denuncian, en la carta orgánica se pueden establecer, como control hacia el intendente"., manifestó que "".Lo puedo asegurar de Paraná. A Kicillof no le creo porque ocultó la pobreza, porque escondió los números del INDEC. No es muy criterioso con esos temas puntuales", consideró.Asimismo, dijo que "quiero ver qué va a hacer Kicillof, que seguramente ganará como gobernador, con lo que en 12 años no hizo Scioli y la otra gente del peronismo del conurbano, porque creció exponencialmente la droga, las bandas, el triple crimen, policías vinculados a la corrupción en los últimos 12 años".Por otra parte, dijo que "".Sobre la situación local, explicó que "la transición no se está haciendo normal porque no hay pases de información como debería ser. La información que tiene el contador Bahl indica que la gestión de Varisco tiene una deuda consolidada y flotante de 1200 millones de pesos, y que puede crecer por las obras que están paralizadas. Por sueldos por mes, la municipalidad abona 320 millones de pesos. Al mes de octubre faltan 72 millones de pesos para llegar a esos 320 millones. Hay 7200 empleados que forman parte de la planta del personal y 1035 contratados de marzo a junio"., señaló que "Cuando Kicillof habla de la droga y la pobreza se refería a algo que le estaban contando a él, no estaba haciendo apología de nada. No hay verdades, esto es así, no es justificable"."Está bien hablar de estos temas.", indicó.Asimismo, dijo que "cuando el intendente Varisco vino le preguntamos por el desfinanciamiento del municipio y dijo que la municipalidad tiene 80 millones de pesos guardados"., dijo que "".Si toda la vida te rompiste el lomo laburando tenés ganas de romper todo", opinó.Asimismo, indicó que "la exacerbación de la pobreza le facilita el negocio a los grandes malandras. Cuando nos desentendemos de esa gente, de que si hay un sueldo que te permita llegar a fin de mes, de que falta la changa o la obra, después no nos asustemos de que empieza a crecer la violencia".", agregó.entendió que "la discusión sobre el hambre y la pobreza en Argentina, a partir de los datos que difundió el Indec, se metió de lleno en la campaña electoral".", resaltó Foncea."Recuerdo que", dijo.entendió que "es urgente tratar el tema del hambre, pero hay que decir también que un montón de gente que cayó en la pobreza, tiene trabajo. O sea,'".", hizo hincapié.Al mismo tiempo aseveró: ""."Quiero recordar que en la Constitución está previsto, desde 2008, para la provincia y para los municipios que dicten su carta orgánica, el ingreso por concurso al Estado. De esto, bien gracias. Mientras tanto, hay miles y miles de trabajadores que son rehén de quien los emplea", reflexionó.Para la periodistame parece que no podemos resignarnos a modificar los cronogramas electorales o ponernos fechas `para votar, porque la dirigencia política no puede sentarse a resolver una transición".resaltó: "Una vez en este programa, cuando hablamos de delitos,"."Fui a un merendero hoy y gente muy humilde, que nos contó las cosas horribles que están viviendo, decidieron abrir un merendero, y están tratando de ver cómo lo continúan. Es una realidad que hay que mostrar también", entendió la periodista.Para Tepsich, "que un político (Kicillof) diga que hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. M".", interrogó.