El Ventilador: Algunas opiniones sobre la pobreza en el país

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Luego de conocerse el alto índice de pobreza e indigencia en nuestro país, correspondiente al primer semestre de este año, el hambre en Argentina se convirtió un tema clave que atraviesa de lleno la campaña de cara al 27 de octubre.Pobreza y hambre, un flagelo que atraviesa de lleno a la Argentina desde hace tiempo. Una realidad inocultable que más de un candidato usó y usa como foco y objetivo principal en los discursos y propuestas de campaña. Pero... ¿cuáles son las acciones posibles y concretas que se pueden llevar adelante con efectivo resultado en un año 2020 que todos prevén como de más ajuste?-"Los que producen los políticos es pobres y también han robado a más no poder. Dejen de joder, que se bajen los sueldos los políticos".-"Hay gente comiendo de la basura. Es en Argentina, Entre Ríos, Paraná. Por Dios ¿cómo un ministro va a decir semejante exabrupto como el que dijo Patricia Bullrich? Por favor en qué país viven está gente".-"Tengo 32 años de servicio en la Municipalidad, siempre lo hice en la parte de limpieza y nunca dio resultado el tema de los contenedores. Los trajeron en los '90 en zona Paraná XVI, José Hernández y Lomas del Mirador y nunca dieron resultados. Blanca Osuna los trajo en su gestión como "salvadora" y hoy lamentablemente se está pagando que la ciudadanía no respeta la basura. En Paraná nunca se sacó a horario la basura, nunca se respetó nada. El ciudadano va a seguir sacando la basura esté o no lleno el contenedor. Lamentablemente el contenedor es el causal de hacer basurales en la ciudad".-"A los pobres los hacen los políticos corruptos y ricos. Dejen de robar y de mentir. En Italia bajan la cantidad de diputados y senadores. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Basta de zánganos".-"Negar o no querer ver que los narcos aprovechan la angustia ante la falta de trabajo de muchísimos chicos es ser necios".-"Creo que no hay que entrar en lo que dijo uno y lo que dijo otro. Hay que focalizarse en cómo se va a levantar este país tan rico y tan pobre en otro sentido".-"Los corta-rutas de la riqueza también hacen delitos. Los de arriba dan el ejemplo o dónde están los miles de millones que se fugaron".-"¿De qué habla Axel Kicillof? Yo viví siempre en la pobreza y jamás le arruinaría la vida a nadie vendiendo droga. Por favor que digan la verdad, son ellos los que nos roban y no son pobres".-"La heladera es la realidad. Nos aumentaron los alimentos, los sueldos quedaron por debajo de la inflación ¿qué se quiere descubrir? Y los ricos se volvieron más ricos. Eso es Macri".-"Es una pena que la señora "paqueta" no entienda la pobreza que existe y que el primer mandatario de la Nación nos llevó a esto. Qué pena".-"Lo que escucho me duele. Primero vivan y luego vean si era lo que pensaba. Cuando haya una inseguridad como en otros países, ahí nos vamos a dar cuenta de que solo hay dos problemas".-"Soy remisero. En un video que reprodujeron días atrás, filmado por judiciales se veía como vendían droga delante de la gendarmería y estos no hacían nada para impedirlo. Y es un video reciente. No hay que ir a la cantera si vos vas a cualquier límite de Paraná ves los soldaditos parados en todos lados. No lo queremos ver".-"Quiero hacer una acotación sobre el tema, una acotación que no es menor. Es sabido que no hay trabajo y está todo muy caro, pero de igual manera vender droga es la salida más fácil porque hay que tener en cuenta que se perdió la cultura del trabajo. Es más fácil vender unas bolsitas de merca en el barrio y hacer plata sin necesidad de salir todos los días a conseguir un sueldo dignamente. No solo es por pobreza, sino que también por comodidad".-"Ni yo ni mi marido tenemos trabajo, solo changas, pero nunca vendería droga. Hay que empezar a meter presos a los narcos y empezar por los que están por encima de todos. Jueces y abogados. Sino ¿por qué hay tantos kiosquitos de droga y nadie va preso?".-"Me da mucha bronca que la gente diga que venden droga porque no tienen trabajo, ni para comer. Eso es mentira, yo pase por muchas necesidades y jamás lo hice ni lo haría".-"Todos los políticos que hablan de los pobres ¿por qué no se bajan un 10 por ciento los sueldos diputados, senadores y esa plata la usan para comprar alimentos o mejorar escuelas?".-"Si verdaderamente quisieran sacar la droga la sacarían, pues todos los políticos que están sentados y estuvieron sentados ahí saben dónde está la droga, todos. No sé si es por miedo; por "no te metas"; porque no les afecta a ellos; o porque ellos consumen y pueden pagarlo. Como se ve que no son gobierno".-"Mientras tengamos funcionarios políticos, judiciales que cobren más 200 mil pesos, no se van terminar la pobreza".-"Felicitaciones a Nadia Burgos que habla argumentando sus comentarios. Muchos panelistas están hablando desde el sentido común y no aportan al debate".-"Me gustaría que eleven la discusión, no pueden relatarme las noticias, quiero que digan qué harían estando en el poder. Si Concordia es la ciudad más pobre del país ¿no les da un poquito de VERGÜENZA a los peronistas? Quiero que Cáceres me conteste sobre el peronismo de los 90. Y si tiene tiempo que me hable del peronismo del 75. Solo le pido un poco de humildad".-"Vivo en barrio Florida. En mi barrio hay en promedio dos dealers (vendedores de droga) por cuadra y mi barrio no es una villa. Muy triste, lo tengo censado. Barrio Florida está desde el mate hasta Fraternidad y de Ramírez hasta Tres de Febrero".-"Estaría bueno saber qué es lo que rescatan de estos cuatro años los votantes de Juntos por el Cambio. Axel Kicillof camina la calle y antes que lo diga él se sabe que cuando aumenta la pobreza, aumenta el delito, porque no todos están preparados para resignar su nivel de vida".-"A los pobres como uno le tienen que dar la oportunidad de tener un trabajo. A Macri no lo voto ni que volviera a nacer. Tengo 46 años y sé que es el peor presidente de los argentinos. Y la gente que piensa darle el voto a Macri que piense que es la muerte lenta de los argentinos".-"Si hay tantas falencias en medio de la transición ¿por qué parece que ya no se hace más nada? Los sueldos altos de los funcionarios municipales los cobran igual en tiempo y forma".-"¿Por qué los diputados y senadores no se sientan a debatir por una transición más corta? Yo propongo que después de haber ganado las elecciones la transición sea mínimo un mes".-"Yo tengo 58 años, cuando tenía alrededor de 10 vivía en calle Pellegrini, cerca de la planta asfáltica, y escuchaba que daban premios para quien mantuviera el mejor vehículo municipal y el gobierno anterior destruyó todo lo que podían ¿por qué los rompen adrede?".-"Con respecto al agua, una de las mayores metidas de pata fue desactivar la Toma Vieja para hacer la Toma Nueva, porque en la vieja toma de agua se extraía de la mejor zona por tener menos sedimentos, por estar en zona de piedras, y por tener una buena profundidad; no sufría con la bajante. En cambio ahora es un barrial, agua cruda de muy mala calidad y con mayores gastos de mantenimientos".-"Soy de barrio 170 viviendas. Acá quedaron tres cuadras sin asfaltar, nadie más vino. Estamos sin contenedores ¿qué va a pasar con estas obras sin terminar, con calles cortadas? Es en calle Miguel David, entre las 2 vías".-"¿Cuánto le sale un Concejal con sus asesores al municipio, señor Cáceres? Según Burgos tomemos más personal y pasemos a planta. Son todos cargos políticos".-"Con 28 años de antigüedad, en mano ganó 20 mil pesos. Pago alquiler y casi cómo lo que puedo y no tenemos apoyo del sindicato porque está con la patronal".-"Le doy la razón a Nadia Burgos. Si el problema son los gastos públicos, que se bajen el sueldo los concejales y funcionarios que ganan de 50 mil pesos en adelante. Los contratados de obra tienen un sueldo básico de 10.000 pesos, servicio 17.500, y planta 19.200. Los municipales tenemos un sueldo muy por debajo de la canasta".-"Los vecinos de calle Carlos Pra y Arroyo Cazuelas reclamamos que hace 2 semanas que no pasa el recolector. Por favor le pedimos al concejal David Cáceres que gestione. Hay ratas en los contenedores".-"¿Por qué sucedió esta transición tan larga? ¿Se lo preguntaron? ¿Qué solución aporta un programa de TV que sienta en el panel, de un lado a partidarios del que se va y del otro lado del que vendrá? Se tiran a matar continuamente y eso no trae soluciones. Y si no suma, resta y eso no sirve. Los que no están por unos u otros no existen. Disculpen... es una de las tantas verdades. El argentino tiene que aprender a votar con el cerebro, no con el bolsillo o con el corazón. El ciudadano debe aprender además a exigir, dónde corresponde y cuando es necesario. No figurar nada más".-"A ver señores Dios no dio manos y piernas para vender droga. Es una opción, no una salida. Lo hace el que quiere para no trabajar. A Paraná le falta crecer mucho, yo no tengo trabajo y me las rebusco, pero no vendo droga. Tenemos una ciudad con un intendente que lo golpean y está procesado, la basura que no da más, así que lo de la droga es algo más que no nos deja crecer. Veamos la realidad, Paraná no es cuidad, le falta un montón y por lo primero que hay que empezar es por la droga, porque esto arruina todo. Y hay que empezar por terminar con los negocios turbios. Hoy Iosper se dice en emergencia ¿y dónde está la plata de los aportes? ¿La gastamos en campaña? Y los afiliados sufren eso. Así está Paraná".-"Los contratados son un tema, no les dan tareas para realizar. Además de no haber herramientas, los que se ponen el municipio al hombro son los empleados más antiguos. Además de haber contratados que cobran más que un empleado de planta. El sueldo municipal es el más bajo de la región".-"Hace dos bimestres no pago impuesto municipal. Calle Coronel Uzin, entre Maciá y Reynaldo Ross nunca se taparon los pozos en toda la cuadra. Y nunca se le hizo la segunda capa de asfalto. Son un desastre".-"Sobre los Municipales, es vergonzoso. Se han dado desde el Sindicato conjuntamente con el Sr. Intendente funciones y categorías a personal que tiene meses en planta, personal que no puede desempeñar la función y personal que se cambió de lugar de trabajo con función y categoría solo por ser "amigos de u obsecuentes de". El trabajador de carrera si pide concursar o función, la respuesta es que no hay presupuesto. Pero si para miles de contratos".-"Se ha perdido la costumbre de que los funcionarios cumplan con su trabajo. Pero pasa que cuando se ofenden o les pasa algo porque saben que no van a seguir se acostumbran a deshacer y desorganizar oficinas y oficinas porque van por todos lados destrozando todo a su paso. Y siempre le queda el regalo al que asume como funcionario".-"Me parece que también se está derrochando plata en personal que figura y no trabaja. Tendrían que invitar al sindicato a ver qué dicen al respecto".-"Perdón ¿y en la época de Halle cuándo hizo un balance de baches? Los mandó a pintar. Como dijo Nietzsche: "sin sanción no hay educación".-"Nunca la ciudad estuvo limpia. Con tantos municipales que hay, si trabajan dos o tres horas y después se van a sus casas ¿qué ciudad puede progresar? Así suba quien suba, falta educación".-"El intendente electo sabe todo del municipio porque los empleados de carrera hace más de 1 año que venimos reuniéndonos con él y nos encargamos de brindarle informes de cada área".-"Me llama la atención que el Concejal Cáceres se ponga en una posición de no responsable porque ha sido parte del Concejo Deliberante estos últimos 3 años y no se lo ha oído colaborar con nada. Encima habla como si supiera algo del presupuesto. Como trabajador municipal veo el desdén puesto de manifiesto por los concejales del PJ en estar todo el tiempo cuestionando y criticando sin pensar en la gente. Él es uno de lo que en vez de discutir la ordenanza de Buses Paraná se retiró del recinto. Habla demasiado y dice muy poco"-"Nadia Burgos se dice ser feminista y sorora. Repugnante, nada sabe de la gestión de Blanca con planificación y trabajo por la mujer. La Burgos es un cascote apolítico de la Ciudad".